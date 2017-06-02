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ФФУ: «У Вереса бюджет в десятки раз больше, чем у Десны»

Сергей Задиран объяснил, почему черниговский клуб не прошел аттестацию

  • 02.06.2017 12:21
  • 2239 просмотров
  • 15 комментария
Метки
ФК Десна
© ФК Десна

Председатель административного подразделения ФФУ по аттестации футбольных клубов Сергей Задиран прокомментировал ситуацию относительно невыдачи «Десне» аттестата на участие в УПЛ.

«У «Десны» нет стадиона, у «Вереса» тоже нет стадиона, который будет отвечать нормам УПЛ. Клубам было предложено найти резервную арену. «Десна» и «Верес» нашли стадионы. «Верес» готов играть во Львове, Тернополе, Луцке, то есть на тех стадионах, которые соответствуют нормам УПЛ. «Десна» предоставила информацию только об одном стадионе, на котором может временно выступать. «Верес» предоставил мониторинг, где будут играть команды U-21 и U-19, «Десна» этого не сделала. Мы давали им время, чтобы решить эти вопросы.

У «Вереса» и «Десны» также разные ситуации в финансовом плане. Команды предоставили аудиторские отчеты. У «Вереса» бюджет в десятки раз больше, чем у «Десны».

К «Десне» претензии по 47-50 статьям регламента по лицензированию. Это финансирование клуба, его прозрачность, зарплаты и контракты, гарантии. Может ли существовать клуб, у которого зарплатный фонд 130 тысяч гривен?», – сказал Задиран.

Ранее сообщалось, что по решению апелляционной комиссии Аттестационного комитета ФФУ «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, и ее может заменить «Верес».

Фанатов «Десны», которые в пятницу намеревались устроить акцию протеста у Дома футбола, полиция не пустила даже на территорию комплекса.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    acfred
    online
    acfred, 02.06.2017 12:44
    +10
    если у них такой хороший бюджет, где их инфраструктура, Ровно не зоне АТО чтоб играть где попало, да еще и с хорошим бюджетом, а Десна уже делает капремонт стадиона !!!
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    maxaonin6
      maxaonin6, 02.06.2017 12:44
    +20
    На минуточку, причем здесь вообще "Верес"?! Вопрос должен касаться только одного клуба - "Десна", поскольку именно Десна вышла в Премьер-Лигу по спортивному принципу. Здесь точка должна быть. Если Десна нашла стадион, то все остальные меры лицензированя тем более будут, нужно только им немного помочь, а не сразу замену искать. А то сравнивает команды, типо, кто чинушам больше выгоды принесет. Есть регламент - придерживайтесь его!
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    videoman1985
      videoman1985, 02.06.2017 12:52
    +18
    Прикольное объяснение. А зачем тогда вообще чемпионат играть? В начале сезона собрались, бюджетами померились, и определили, кому в УПЛ, а кому во вторую лигу.
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    chues
      chues, 02.06.2017 12:57
    +8
    А почему Верес а не Днепр например? куда мы катимся.... Зачем проводить эти турниры вообще?
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    Istm
    online
      Istm, 02.06.2017 13:10
    +8
    ФФУ - по вам вместе с УПЛ тюрьма плачет. вы уничтожаете футбол.
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    darvey77
      darvey77, 02.06.2017 13:11
    +5
    а разве бюджеты выходят на поле?
    да и если уж говорить про финансовые гарантии то это ваще смех.
    Верес только 2 года назад как возродился из небытия в отличии от Десны.
    где гарантия что не повторится история 2011 года.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 02.06.2017 13:13
    +2
    якщо розібратись, то не готові ні одні ні інші. в такому випадку Геліос. або Оболонь повинні грати.
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    olegpakhotov
      olegpakhotov, 02.06.2017 13:22
    +2
    Только этот мудило из кабинета забыл про одну вещь: Верес проиграл! И все, и какая разница что у него бюджет больше?
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    olegpakhotov
      olegpakhotov, 02.06.2017 13:24
    +3
    Так давайте тогда Гелиос или Оболонь лучше в УПЛ играть будут! Пох какое там они место заняли, зато у них инфраструктура и бюджет в порядке
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    L_TIGER
    online
      L_TIGER, 02.06.2017 13:25
    +1
    пропоную перейменувати ФФУ на ФФГ(Г- "виробів№2)
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    slafko
      slafko, 02.06.2017 13:26
    +4
    Да пусть хоть в сотню раз будет больше бюджет, не соблюден же спортивный принцип.
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    L_TIGER
    online
      L_TIGER, 02.06.2017 13:32
    +3
    Згадується німецький феномен з міста Лейпциг. Клуб який так не навидить більшість фанатів "класичних" клубів. Маючи порівняно скромний бюджет, вони з самого нуля, піднялись до 2-го місця в бундесліги, по ходу сезону навіть випереджаючи баварію, у котрої бюджет в 10-ки разів більше!
    Браво ФФГ!!!
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    pitt_not_brad
      pitt_not_brad, 02.06.2017 13:36
    +2
    Бабло рулить
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    Anatoly Filonenko
      Anatoly Filonenko, 02.06.2017 13:40
    +2
    ффу нынешнее хуже чем при конькове в сто раз
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    inflicted
      inflicted, 02.06.2017 13:50
    +2
    А слабо попустити умови ФФУ? Зараз не 2013 рік
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