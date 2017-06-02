ФФУ: «У Вереса бюджет в десятки раз больше, чем у Десны»

Председатель административного подразделения ФФУ по аттестации футбольных клубов Сергей Задиран прокомментировал ситуацию относительно невыдачи «Десне» аттестата на участие в УПЛ.

«У «Десны» нет стадиона, у «Вереса» тоже нет стадиона, который будет отвечать нормам УПЛ. Клубам было предложено найти резервную арену. «Десна» и «Верес» нашли стадионы. «Верес» готов играть во Львове, Тернополе, Луцке, то есть на тех стадионах, которые соответствуют нормам УПЛ. «Десна» предоставила информацию только об одном стадионе, на котором может временно выступать. «Верес» предоставил мониторинг, где будут играть команды U-21 и U-19, «Десна» этого не сделала. Мы давали им время, чтобы решить эти вопросы.

У «Вереса» и «Десны» также разные ситуации в финансовом плане. Команды предоставили аудиторские отчеты. У «Вереса» бюджет в десятки раз больше, чем у «Десны».

К «Десне» претензии по 47-50 статьям регламента по лицензированию. Это финансирование клуба, его прозрачность, зарплаты и контракты, гарантии. Может ли существовать клуб, у которого зарплатный фонд 130 тысяч гривен?», – сказал Задиран.

Ранее сообщалось, что по решению апелляционной комиссии Аттестационного комитета ФФУ «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, и ее может заменить «Верес».

Фанатов «Десны», которые в пятницу намеревались устроить акцию протеста у Дома футбола, полиция не пустила даже на территорию комплекса.