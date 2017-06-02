В Черноморце новый генеральный директор

Анатолий Николаевич Мисюра назначен генеральным директором футбольного клуба «Черноморец».
Анатолий Николаевич родился 29 ноября 1972 года в городе Лубны (Полтавская область). Образование — высшее. Работал в органах внутренних дел и в коммерческих структурах.
Ранее пост генерального директора «Черномрца» занимал Сергей Керницкий, отстраненный от должности в конце мая.
Источник — ФК Черноморец
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