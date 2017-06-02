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В Черноморце новый генеральный директор

На должность назначен Анатолий Мисюра

  • 02.06.2017 12:12
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rupor.od.ua. Анатолий Мисюра
© rupor.od.ua. Анатолий Мисюра

Анатолий Николаевич Мисюра назначен генеральным директором футбольного клуба «Черноморец».

Анатолий Николаевич родился 29 ноября 1972 года в городе Лубны (Полтавская область). Образование — высшее. Работал в органах внутренних дел и в коммерческих структурах.

Ранее пост генерального директора «Черномрца» занимал Сергей Керницкий, отстраненный от должности в конце мая.

Источник — ФК Черноморец

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