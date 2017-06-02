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ЯРМАШ: «Ребята подарили серебряный гвоздь, чтобы повесить бутсы»

Футболист «Зари» прокомментировал завершение игровой карьеры

  • 02.06.2017 12:07
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ФК Заря. Григорий Ярмаш
© ФК Заря. Григорий Ярмаш

Григорий Ярмаш поделился своими эмоция и планами на будущее с корреспондентом пресс-службы после завершения матча «Заря» - «Олимпик», ставшим последним в карьере Григория в качестве футболиста.

- Григорий, сегодня для тебя особенный день, день завершения карьеры как футболиста. Ты столько лет в футболе, в «Заре», эти годы были посвящены твоему любимому делу. Какие твои эмоции сейчас?
- Конечно же, эмоции переполняют потому что закончить карьеру футболиста в такой знаковый для команды день, с медалью на груди я даже – это круто, не мечтал о таком. Конечно, заканчивать карьеру немного грустно, ведь я футболу посвятил огромную часть жизни, начиная с семи лет. Но всегда приходит время, когда нужно переходить в другую ипостась.

- Какие, если не секрет, твои дальнейшие планы?
- Я буду продолжать футбольное дело, но уже на тренерском поприще.

- Ребята из команды очень много теплых слов сказали в твой адрес и сделали, насколько я знаю, подарок. Какой?
- Да, это был неожиданный и очень приятный сюрприз! Ребята презентовали мне футболку, где в качестве номера количество моих игр, и серебряный гвоздь, чтобы повесить бутсы, я очень тронут и признателен. А плюс к тому еще мы все получили и медали – мои эмоции в этот день просто зашкаливали.

- Ты настроен на новый путь, это видно. И мы искренне желаем тебе удачи в новой ветви твоей карьеры.
- Спасибо! Я свою очередь хочу сказать, я очень благодарен и руководству клуба, и тренерскому штабу, главному тренеру Юрию Николаевичу, конечно, а также президенту клуба Евгению Геллеру и генеральному директору Сергею Рафаилову за возможность начать свой путь как тренера, за доверие и поддержку.

Источник — ФК Заря

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