Сергей КОНОВАЛОВ: «Динамо необходима встряска»

Сергей Коновалов поделился своим мнением относительно возможного назначения Александра Хацкевича главным тренером «Динамо».

«Знаю Александра Хацкевича уже много лет, о нем всегда были положительные впечатления как о футболисте и человеке, а теперь — и как о тренере, хотя тут его путь только начинается, — говорит экс-динамовец Сергей Коновалов. — Он порядочный, ответственный и требовательный — как к себе, так и к другим, живет футболом и не может без него, все пропускает через себя и искренне переживает за команду. К тому же всегда стремится учиться новому».

«Да и с лидерскими качествами у него все в порядке, недаром же в «Динамо» был капитаном. Он может повести за собой, и сейчас для команды это важно, чтобы найти свою игру и добиться стабильности. Уверен, Саша не побоится кардинальных изменений, если будет необходимость произвести встряску. А нынешнему «Динамо» она необходима».