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Сергей КОНОВАЛОВ: «Динамо необходима встряска»

Хацкевич не побоится кардинальных изменений, считает экс-игрок киевского клуба

  • 02.06.2017 11:50
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Sport.ua. Сергей Коновалов
© Sport.ua. Сергей Коновалов

Сергей Коновалов поделился своим мнением относительно возможного назначения Александра Хацкевича главным тренером «Динамо».

«Знаю Александра Хацкевича уже много лет, о нем всегда были положительные впечатления как о футболисте и человеке, а теперь — и как о тренере, хотя тут его путь только начинается, — говорит экс-динамовец Сергей Коновалов. — Он порядочный, ответственный и требовательный — как к себе, так и к другим, живет футболом и не может без него, все пропускает через себя и искренне переживает за команду. К тому же всегда стремится учиться новому».

«Да и с лидерскими качествами у него все в порядке, недаром же в «Динамо» был капитаном. Он может повести за собой, и сейчас для команды это важно, чтобы найти свою игру и добиться стабильности. Уверен, Саша не побоится кардинальных изменений, если будет необходимость произвести встряску. А нынешнему «Динамо» она необходима».

Источник — Вести

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