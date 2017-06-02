Завершился очередной сезон РФПЛ. Особенно знаковым он стал для «Спартака», выигравшего впервые за 16 лет титул чемпиона России. Это историческое событие для московской команды и оно стало возможным исключительно благодаря Массимо Каррере, совершившего в какой-то степени сказку, ведь до последнего многие не верили, что «Спартак» сможет удержать отрыв и финишировать первым.

Если для Виктора Гончаренко второе место стало неплохим результатом, учитывая, что белорусский специалист всего полгода работает в ЦСКА, то для Мирчи Луческу бронзовые медали, это, безусловно, провал. От него требовали лишь чемпионства и, не выполнив главную задачу, он был ожидаемо уволен.

Третий сезон подряд «Краснодар» финишировал в топ-4, только на этот раз не под руководством Олега Кононова, а под руководством Игоря Шалимова. Также бы отметил высокую пятую позицию «Терека», который следующий сезон начнет как раз под руководством Кононова. Выделяется и «Уфа», впервые в своей истории завершившая сезон в элите российского футбола на очень высоком седьмом месте.

Кроме слабейшей команды этого сезона «Томи», Премьер-лигу напрямую также покинули и «Крылья Советов», понизившиеся в классе во второй раз за последние три года. А вот «Оренбург», проявивший себя как боеспособный коллектив, в стыковых матчах оказался слабее СКА-Хабаровска («армейцы» впервые в своей истории пробились в РФПЛ) и начнет следующий сезон в ФНЛ. В то время как «Арсенал Тула» сохранил прописку в элите, пройдя в стыковых поединках «Енисей».

Открытие сезона

Скромная «Уфа» в этом сезоне добилась серьезного успеха. Впервые за время выступлений в Премьер-лиге уфимцы финишировали по итогам сезона в десятке сильнейших. Стремительного прогресса «Уфа» достигла под руководством Виктора Гончаренко, возглавившего команду прошлым летом. В ходе первой части сезона «горожане» выглядели сплоченной и боеспособной командой, запомнившейся, прежде всего, сенсационной победой в Москве над «Спартаком».

Отнюдь не стали уфимцы играть хуже, когда их зимой возглавил Сергей Семак. Под руководством 41-летнего специалиста, для которого это первый серьезный опыт самостоятельной тренерской деятельности, «Уфа» сохранила высокие позиции, показывая неплохой футбол. Здорово себя в дебютном сезоне в российском чемпионате проявил Кехинде Фатаи, став лучшим бомбардиром команды с 6 голами. Выделялись и другие игроки, особенно Дмитрий Стоцкий и Александр Сухов. Итоговая седьмая позиция полностью закономерна для прогрессирующей «Уфы».

Разочарование сезона

Большие были ожидания у руководителей «Зенита» и болельщиков клуба с приходом Мирчи Луческу. Оно и неудивительно, ведь в Санкт-Петербург приехал опытный и титулованный наставник, выигравший все, что только можно в Украине с «Шахтером», да еще и Кубок УЕФА в придачу в 2009-м году. Впрочем, былые заслуги остались в прошлом, от румынского специалиста требовалось уже в дебютном сезоне вернуть чемпионский титул питерской команде. Но вместо триумфа Мирчу Луческу ждал провал.

В течение всего сезона «Зениту» очень не хватало стабильности. «Сине-бело-голубые» могли провести несколько хороших матчей, а потом провалить одну-две игры. Однако главные проблемы у клуба начались весной. Сначала питерцы несколько неожиданно вылетели из Лиги Европы, уступив в 1/16 финала по сумме двух матчей «Андерлехту». Затем начались проблемы и в чемпионате. Поражение от «Амкара», домашняя ничья с «Анжи» и напоследок проигрыш «Спартаку» окончательно вычеркнули «Зенит» из списка претендентов на чемпионство.

Совершенно не узнать в весенней части сезона было и футболистов, усилиями которых команда неплохо выступала осенью. Сильно сдал Жулиано, не похожи на себя были и Александр Кокорин с Олегом Шатовым. Только Артем Дзюба регулярно забивал и тянул «сине-бело-голубых» за собой. Неплохо себя проявил и Данни, окончательно залечивший травму.

Финишировав на третьем месте и проиграв второе лигочемпионовское место ЦСКА, Мирча Луческу покинул «Зенит». Как для дебютного сезона третья позиция не самый худший результат и, возможно, 71-летний румынский специалист смог бы во втором сезоне построить чемпионскую команду, если бы ему дали время и полный карт-бланш. Но с другой стороны титулованный Луческу был приглашен для того, чтобы сразу добиться высоких результатов, а не на перспективу. Не оправдал ожиданий – будь добр, уйди. Такова позиция руководства, и она имеет право на жизнь.

Одна из главных причин, почему у Мирчи Луческу не сложилось в дебютном сезоне в Санкт-Петербурге, кроится в том, что в отличие от «Шахтера», у «Зенита» средняя линия и атака не такая техничная и не составлена лишь одними бразильцами. В донецкой команде у румынского наставника был баланс и скорость в атаке, которую создавали южноамериканцы, в питерской команде этого не было. И соответственно атакующий потенциал у «Зенита» был достаточно однообразен и скуден. Но опять же, все можно было исправить трансферами, но боссы клуба приняли решение уволить румына.

Матч сезона

Сумасшедший по накалу и сюжету матч выдали «Краснодар» и «Зенит». Поединок получился упорным, особенно драматичной вышла концовка встречи. Все самое интересное, собственно говоря, и произошло в самом эндшпиле. Питерская команда усилиями Артема Дзюбы вышла вперед на 86-й минуте и, казалось, сделала серьезную заявку на победу. Но не тут-то было.

«Быкам» хватило двух минут компенсированного времени, чтобы совершить невероятный камбэк. Сначала Марат Измайлов, проведший в этом сезоне всего 11 матчей во всех турнирах, расстрелял ворота Юрия Лодыгина, а затем вышедший на замену Торнике Окриашвили потрясающим ударом через себя принес победу «Краснодару» в крайне интересном поединке.

Реинкарнация сезона

Плохое начало сезона и ранняя отставка Игоря Черевченко вынудили руководство «Локомотива» провести кардинальные изменения на тренерском мостике. В московскую команду вернулся самый успешный тренер в истории клуба Юрий Семин. Не сказать, что под руководством 70-летнего наставника «железнодорожники» добились колоссального успеха в этом сезоне. Но, по крайней мере, Семину удалось стабилизировать игру и результаты команды, в чем абсолютно его заслуга.

Даже восьмая позиция по итогам сезона не столько важна в контексте того, что «Локомотив» выиграл Кубок России, уверенно обыграв в финальном матче «Урал», и в следующем сезоне выступит в групповом турнире Лиги Европы. О еврокубках по ходу сезона «железнодорожники» могли только мечтать. Но стоило успешно выступить в национальном Кубке, как московская команда завоевала путевку во второй по престижности европейский клубный турнир.

Интрига сезона

Очень жаркой получилась борьба за последнее еврокубковое место. Изначально главным фаворитом на четвертое место был «Краснодар», который фактически весь сезон и пребывал на этой позиции. Но концовку сезона команда Игоря Шалимова провалила и позволила другим командам подобраться ближе к себе, сократив приличное отставание.

Наиболее близким к тому, чтобы финишировать на столь желанной четвертой позиции был «Ростов», но «желто-синие», которых устраивала и ничья в последнем туре чемпионата, уступили «Оренбургу» и лишились реальной возможности завоевать право на участие в еврокубках.

Таким образом, последним участником России в еврокубках в следующем сезоне стал «Краснодар», в составе которого второй год кряду лучшим бомбардиром Премьер-лиги стал Федор Смолов.

В целом же сезон выдался крайне непростым, как для «Краснодара», так и для «Ростова». У обеих команд по ходу сезона произошли изменения на тренерском мостике. Из-за разногласий с губернатором Ростовской области Курбан Бердыев покинул должность главного тренера «Ростова», а затем вернулся в клуб в качестве вице-президента. И по сути, именно 64-летний специалист руководил тренировочным процессом команды и управлял коллективом, а не Иван Данильянц или Дмитрий Кириченко.

А Олега Кононова из-за неудовлетворительных результатов на должности наставника «Краснодара» сменил Игорь Шалимов. Не сказать, что эта рокировка принесла «быкам» больших дивидендов. Более того, именно на старом багаже белорусского коуча, считаю, краснодарская команда смогла пройти большую часть турнирной дистанции. Оценивать работу Шалимова можно уже будет в следующем сезоне, когда команда пройдет с ним всю предсезонную подготовку и начнет полноценный сезон.

Неожиданность сезона

Приятно удивила в завершившемся сезоне команда Рашида Рахимова. Не обладающая звездным составом, грозненская команда едва ли не до последнего тура претендовала на место в Лиге Европы. И была близка к цели, если бы не поражение от «Спартака». Даже по сравнению с прошлым сезоном, который грозненцы завершили на седьмой позиции, «Терек» серьезно прибавил.

Великолепно пройдя первую часть сезона, вначале весны у подопечных Рашида Рахимова не все получалось, напрочь отсутствовала стабильность, но за месяц до завершения сезона «Терек» выдал сильный отрезок, кульминацией которого стала победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А потом было то самое поражение от «Спартака», лишившее реальных шансов зацепиться за четвертое еврокубковое место.

Если в первом круге здорово себя проявил в составе «Терека» Беким Балай, достаточно длительное время лидировавший в гонке бомбардиров, то во втором круге, прежде всего, в весенней части сезона ярко блеснул Аблай Мбенг, забивший шесть мячей в заключительных шести поединках сезона.

Уже известно, что в следующем сезоне возглавлять «Терек» будет Олег Кононов. Рашиду Рахимову же, тренировавшему чеченскую команду на протяжении четырех лет, за свою работу точно не может быть стыдно. Сегодняшнего уровня грозненцы достигли лишь благодаря работе Рахимова.

Команда сезона

Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом России, а ведь чемпионства могло и не быть, если бы Массимо Каррера не вошел бы прошлым летом в тренерский штаб Дмитрия Аленичева. И если бы сам Аленичев не опозорился бы в матчах с кипрским АЕКом в рамках квалификации Лиги Европы, после чего, собственно говоря, был отправлен в отставку.

Просто все сошлось идеально, и Каррера стал не просто главным тренером, а человеком, сумевшим придать московской команде нового импульса и поставить игру. Итальянец сумел сделать то, что не удалось на протяжении последнего десятилетия другим наставникам «Спартака» - выиграть в ожесточенной конкуренции золотые медали.

Прежде всего, поразила стабильность «красно-белых». На протяжении всего сезона у «Спартака» не было серьезных спадов в игре. Были неожиданные поражения от «Уфы», или разгромные от «Крыльев Советов» и «Ростова», но затем московская команда быстро приходила в себя и продолжала уверенную поступь. Именно благодаря своей стабильности команда Массимо Карреры постоянно лидировала и увеличивала отрыв от преследователей.

У «красно-белых» очень сплоченный коллектив, который буквально жил целью стать чемпионом. А добавив сюда хорошую тактическую работу Карреры и характер игроков, эта команда просто не могла не выиграть чемпионский титул. Уже хочется посмотреть на эту же команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов, насколько там москвичи будут конкурентноспособными.

Хоть сила «Спартака» в командной игре, я бы выделил капитана Дениса Глушакова, чьи лидерские качества в самый тяжелый момент помогали команде побеждать; Квинси Промеса, который в течение всего сезона был лучшим исполнителем в атаке своей команды; Фернандо, без мобильности которого «Спартак» не выглядел бы столь убедительно в центре поля.

Игрок сезона

Какой капитан, такая и команда. Это о Денисе Глушакове. Как и «Спартак», 30-летний полузащитник провел блестящий сезон, на мой взгляд, лучший в своей карьере. Глушаков был настоящим лидером и вожаком на поле, который в тяжелые минуты всегда тянул за собой команду.

А его голы, как в поединках с «Ростовом», «Амкаром», «Рубином», ЦСКА и «Тереком» приносили московской команде важные победы. К слову, о результативности Глушакова. Денис провел самый результативный сезон со времен выступлений за «Локомотив», забив 8 голов и отметившись тремя ассистами в 25 матчах чемпионата. А первый выигранный в карьере трофей стал для него словно благодарностью за его кропотливую и усердную работу.

Прогресс сезона

С приходом Виктора Гончаренко ЦСКА преобразился исключительно в лучшую сторону. Московская команда наконец-то начала играть в футбол, а не мучиться, как это было в последние месяцы работы под руководством Леонида Слуцкого. Прогрессировать начали и игроки.

Настоящим открытием весенней части сезона в составе «армейцев» стал Федор Чалов. 19-летний форвард, который при предыдущем наставнике редко попадал в состав, хорошо себя проявил на острие атаки (на счету Чалова пять голов в 11 поединках), сполна воспользовавшись шансом от белорусского специалиста.

Прекрасным получилось возвращение в ЦСКА Витиньо. Бразильцу хватило всего 13 матчей, чтобы стать лучшим наравне с Бибрасом Натхо по итогам сезона по системе гол+пас (6 голов и 5 ассистов). Большого прогресса добились и Александр Головин с Виктором Васиным.

В целом неплохое выступление весной позволило ЦСКА опередить «Зенит» и занять желанное второе место. Со «Спартаком» на равных «армейцы» тягаться не смогли, это показала и очная встреча обеих команд, в которой подопечные Виктора Гончаренко минимально уступили. Впрочем, уже в следующем сезоне, уверен, «красно-синие» предстанут еще более сильной командой и, возможно именно ЦСКА будет главным претендентом на чемпионство. Во всяком случае, у этой команды есть все для того, чтобы расти.

Регресс сезона

Приглашение Хавьера Грасии в «Рубин» многими расценивалось, как появление новой силы в российском футболе. Более того, накануне старта этого чемпионата некоторые специалисты и журналисты причисляли казанскую команду в число претендентов на чемпионство. И ведь предпосылки так считать действительно были. «Рубин» провел отличную трансферную кампанию, приобретя несколько очень хороших игроков. Это уже проблема самого испанского наставника, что большинство из них так и не сумели показать свои лучшие качества.

Уже с самого начала сезона дела у казанцев не заладились. И в дальнейшем ситуация лучшей отнюдь не стала, может результаты команды немного стабилизировались осенью, но если говорить о второй части сезона, то она получилась провальной в исполнении «Рубина».

С таким сильным подбором исполнителей команда Хавьера Грасии как минимум должна была бороться за место в еврокубках. Но испанец так и не смог выжать из той команды даже половины потенциала. Только Жонатас и Максим Канунников могут занести себе в актив прошедший сезон. Остальные в большей или меньшей степени не проявили себя с лучшей стороны, а если и проявили, то не настолько, чтобы считать сезон успешным.

Лучшие голы сезона

Сборная сезона

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – Марио Фернандес (ЦСКА), Сесар Навас («Ростов»), Георгий Джикия («Амкар»/«Спартак»), Доменико Кришито («Зенит») – Фернандо («Спартак»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Денис Глушаков («Спартак») – Квинси Промес («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Федор Смолов («Краснодар»)