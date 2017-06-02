Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей КОВАЛЕЦ: «Реброву нужно было еще поработать с Динамо»

Специалист считает, что тренер поторопился покинуть киевский клуб

  • 02.06.2017 11:33
  • 252 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Киевское «Динамо» в ближайшее время получит нового тренера. Игорь Суркис сообщил, что уже определился с преемником Сергея Реброва. Кто бы ни пришел на вакантное место коуча - от него будут требовать максимальных результатов и трофеев. Так считает чемпион СССР и Украины в составе «Динамо» Сергей Ковалец. Хотя, по его мнению, клуб поторопился, прекратив сотрудничество с Ребровым.

Сергей Ковалец:

- На мой взгляд, Сергею Реброву нужно было еще поработать, но он сам сказал, что ему психологически трудно, контракт закончился и он ушел.

Кто будет тренером? Решать руководству клуба. Важно, чтобы «Динамо» играло в интересный хороший футбол и показывало результат. Какой бы тренер не пришел в «Динамо», это всегда престижно, это всегда высокие цели, и надеюсь, что новый тренерский штаб придет и сделает так, чтобы болельщики были довольны результатом.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.