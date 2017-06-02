Сергей КОВАЛЕЦ: «Реброву нужно было еще поработать с Динамо»

Киевское «Динамо» в ближайшее время получит нового тренера. Игорь Суркис сообщил, что уже определился с преемником Сергея Реброва. Кто бы ни пришел на вакантное место коуча - от него будут требовать максимальных результатов и трофеев. Так считает чемпион СССР и Украины в составе «Динамо» Сергей Ковалец. Хотя, по его мнению, клуб поторопился, прекратив сотрудничество с Ребровым.
Сергей Ковалец:
- На мой взгляд, Сергею Реброву нужно было еще поработать, но он сам сказал, что ему психологически трудно, контракт закончился и он ушел.
Кто будет тренером? Решать руководству клуба. Важно, чтобы «Динамо» играло в интересный хороший футбол и показывало результат. Какой бы тренер не пришел в «Динамо», это всегда престижно, это всегда высокие цели, и надеюсь, что новый тренерский штаб придет и сделает так, чтобы болельщики были довольны результатом.
Источник — ТК Футбол
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