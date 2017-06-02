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Экс-тренер Шахтера уволен из Интера

Антонио Карлос Заго отправлен в отставку с поста наставника «Интернасьоналя»

  • 02.06.2017 11:33
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Экс-тренер Шахтера уволен из Интера
Бывший ассистент главного тренера «Шахтера» Антонио Карлос Заго отправлен в отставку с поста коуча «Интернасьонала». 48-летний экс-помощник Мирчи Луческу в донецком клубе возглавил «Интер» в декабре минувшего года, подписав однолетний контракт.
 
Однако результаты команды под руководством Заго не впечатлили клубных боссов и они приняли решение досрочно расторгнуть сотрудничество со специалистом. Место Заго в «Интере» занял Гуто Феррейра.
 
Напомним, Заго с 2013 по 2015 год работал в «Шахтере», выполняя функции одного из ассистентом главного тренера в штабе Мирчи Луческу.
 

Источник — Шахта

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