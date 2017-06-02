Экс-тренер Шахтера уволен из Интера

Бывший ассистент главного тренера «Шахтера» Антонио Карлос Заго отправлен в отставку с поста коуча «Интернасьонала». 48-летний экс-помощник Мирчи Луческу в донецком клубе возглавил «Интер» в декабре минувшего года, подписав однолетний контракт.
Однако результаты команды под руководством Заго не впечатлили клубных боссов и они приняли решение досрочно расторгнуть сотрудничество со специалистом. Место Заго в «Интере» занял Гуто Феррейра.
Напомним, Заго с 2013 по 2015 год работал в «Шахтере», выполняя функции одного из ассистентом главного тренера в штабе Мирчи Луческу.
Источник — Шахта
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.