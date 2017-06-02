Экс-тренер Шахтера уволен из Интера

Бывший ассистент главного тренера «Шахтера» Антонио Карлос Заго отправлен в отставку с поста коуча «Интернасьонала». 48-летний экс-помощник Мирчи Луческу в донецком клубе возглавил «Интер» в декабре минувшего года, подписав однолетний контракт.

Однако результаты команды под руководством Заго не впечатлили клубных боссов и они приняли решение досрочно расторгнуть сотрудничество со специалистом. Место Заго в «Интере» занял Гуто Феррейра.

Напомним, Заго с 2013 по 2015 год работал в «Шахтере», выполняя функции одного из ассистентом главного тренера в штабе Мирчи Луческу.