ГЛАДКИЙ: «Перейти з Шахтаря в Динамо було ризикованим рішенням»

Український форвард Олександр Гладкий розповів, чому не побоявся змінити «Шахтар» на київське «Динамо».

– При переході з «Шахтаря» в Київ ти розумів, що зі сторони вболівальників до тебе буде, м’яко кажучи, маленька неприязнь...

– Я не 20-річний хлопчик, який буде на собі рвати волосся. Звичайно, я розумів, яке відношення буде до мене. Перейти з «Шахтаря» в «Динамо» було ризикованим рішенням. Я не побоявся цього зробити і зараз ні про що не шкодую. У першій же товариській грі за Київ відчув відношення до себе. Якщо я тут, отже, я сам захотів цього; якщо мене сюди запросили, то вони знають хто я, що вмію та де грав.