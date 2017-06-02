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ГЛАДКИЙ: «Перейти з Шахтаря в Динамо було ризикованим рішенням»

Але український нападник не шкодує щодо свого вибору

  • 02.06.2017 11:25
  • 408 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Український форвард Олександр Гладкий розповів, чому не побоявся змінити «Шахтар» на київське «Динамо».

– При переході з «Шахтаря» в Київ ти розумів, що зі сторони вболівальників до тебе буде, м’яко кажучи, маленька неприязнь...
– Я не 20-річний хлопчик, який буде на собі рвати волосся. Звичайно, я розумів, яке відношення буде до мене. Перейти з «Шахтаря» в «Динамо» було ризикованим рішенням. Я не побоявся цього зробити і зараз ні про що не шкодую. У першій же товариській грі за Київ відчув відношення до себе. Якщо я тут, отже, я сам захотів цього; якщо мене сюди запросили, то вони знають хто я, що вмію та де грав.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 02.06.2017 11:57
    0
    Адекватные болелы ждали только голов, и плевать было где ты играл. Саша всегда был адекватным, и в гомне замечен не был, что редкость для мордора.
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