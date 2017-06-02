Фанаты черниговской «Десны» в пятницу 2-го июня приехали в Киев, чтобы выразить свое несогласие с решением ФФУ, которая отказала «Десне» в выдаче аттестата для участия в УПЛ. Место «Десны» может занять «Верес» из Ровно.
В ФФУ подготовились к визиту черниговских любителей футбола. По свидетельствам очевидцев, около Дома футбола собрано 14 машин патрульной полиции и 2 автозака. Полиция не пустила фанатов даже на территорию, на которой находится Дом футбола.
Тем не менее, к собравшимся вышел Сергей Задиран, занимающий должность заместителя директора Центра лицензирования ФФУ, который объяснил, почему «Десна» не получила аттестат.
Источник — Sport.ua
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Якже задовбали ви отакою лажою
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