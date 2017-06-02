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Полиция не пустила болельщиков Десны к Дому футбола

Около Дома футбола собрано 14 машин патрульной полиции и 2 автозака

  • 02.06.2017 11:05
  • 1904 просмотров
  • 13 комментария
Метки
twitter.com/roman_bebekh
© twitter.com/roman_bebekh

Фанаты черниговской «Десны» в пятницу 2-го июня приехали в Киев, чтобы выразить свое несогласие с решением ФФУ, которая отказала «Десне» в выдаче аттестата для участия в УПЛ. Место «Десны» может занять «Верес» из Ровно.

В ФФУ подготовились к визиту черниговских любителей футбола. По свидетельствам очевидцев, около Дома футбола собрано 14 машин патрульной полиции и 2 автозака. Полиция не пустила фанатов даже на территорию, на которой находится Дом футбола.

Тем не менее, к собравшимся вышел Сергей Задиран, занимающий должность заместителя директора Центра лицензирования ФФУ, который объяснил, почему «Десна» не получила аттестат.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    And_er_son
    online
      And_er_son, 02.06.2017 11:28
    +8
    Ну так и нам объясните журналисты? )))
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    acfred
    online
    acfred, 02.06.2017 11:43
    +12
    клуб который развивается решили "Ушатать" - вот так ФФУ развивает наш футбол, топят островки футбола в бездну маразма, я думаю десна могла бы пока продолжать играть на поле оболони к примеру - идиоты
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    Denmark1107
      Denmark1107, 02.06.2017 11:44
    +7
    І якже вони за*обують якоюсь несуразицею((( Навіщо тоді було чернігівчанам пихтіти, нервувати, багато працювати? Ну, ось воно, зайняла команда топове друге місце, яке дозволяє підвищитись. Ага, - не відповідаете в побутовому плані рівню УПЛ. Невже таке не могли передбачити заздалегідь?((( Виходить, що в першу чергу потрібні побутові дрібниці, аж потім рівень виступу.
    Якже задовбали ви отакою лажою
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    cia11
      cia11, 02.06.2017 11:51
    0
    Давно пора разогнать эту банду иначе через пару тройку лет футбола у нас в стране не будет, стадион в городе полностью реконструируют, газон новый с подогревом, даже повода адекватного не придумали твари
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    orkyon
    orkyon, 02.06.2017 11:55
    +6
    ...за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко П.А. Слава Украине!
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    Denmark1107
      Denmark1107, 02.06.2017 11:55
    0
    cia11, 02.06.2017 11:51
    Давно пора разогнать эту банду иначе через пару тройку лет футбола у нас в стране не будет, стадион в городе полностью реконструируют, газон новый с подогревом, даже повода адекватного не придумали твари
    Братан, а ти із Чернігова? Так що там, насправді все чьотко з реконструкцією? Справа в тому, що я частенько буваю там, - родня живе -, не знаю про поляну та підтрибунні досягнення, але стосовно саміх трибун, то поки що я не побачив ніяких змін
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    filipini10
      filipini10, 02.06.2017 12:01
    0
    Позор!
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    cia11
      cia11, 02.06.2017 12:05
    0
    Газон уже полностью положили теперь взялись за трибуны, нормально все, блин команда пахала болельщики поддерживали ждали и вдруг какой то бред от ффу, нафиг тогда вообще эти турнирные таблицы если все решаю сволочи в кабинетах
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    Всеволод Фомичев
      Всеволод Фомичев, 02.06.2017 12:05
    +1
    Интересная у нас высшая лига, одни лучшие из неё повылетали, других, лучших, в неё не пускают.
    Базар-лига и всё тут.
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    IlyashenkoM6-2013
    online
      IlyashenkoM6-2013, 02.06.2017 12:08
    +3
    - Я бы очень хотел сегодня посмотреть на новый Майдан... ))) Вам поведение Беркута Януковича сегодня покажется детской прогулкой. Государство КНДР
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    orkyon
    orkyon, 02.06.2017 12:11
    0
    IlyashenkoM6-2013, 02.06.2017 12:08
    - Я бы очень хотел сегодня посмотреть на новый Майдан... ))) Вам поведение Беркута Януковича сегодня покажется детской прогулкой. Государство КНДР
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    Tosha
    Tosha, 02.06.2017 12:12
    +3
    Потрібно підтримати ультрас, всім командам ігнорувати атестацію бездарними і продажними чиновниками ФФУ, поки не будуть дотримані спортивні принципи!!!!! Гнати таке керівництво ФФУ потрібно вже, не допустити їх до початку нового сезону!!!
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    H4des
    online
      H4des, 02.06.2017 12:25
    +1
    Дом футбола прям режимное заведение, доступа получить нельзя. По периметру стоят вертухаи. Все как обычно. Власть меняется, принципы работы все те же. Удачи фанам.
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