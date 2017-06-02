Александр РЯБОКОНЬ: «Это плевок в душу всему черниговскому футболу»

Черниговская «Десна» не будет играть в Премьер-лиге, даже несмотря на то, что получила на это право. Серебряный призер Первой лиги не получил лицензии от аттестационного комитета ФФУ, а потому не может выступать в элите. Соответствующее письмо клуба поступил из Дома футбола. «Десна» подала апелляцию на такое решение Федерации, однако получила отказ. По предварительной информации, вместо команды Рябоконя в классе повысится «Верес», которому выдали аттестат УПЛ. В «Десне» уверены, что проблема заключается вовсе не в плохой инфраструктуре клуба или в отсутствии финансовых гарантий. Поэтому планирует продолжить борьбу за Премьер-лигу в юридическом поле. Если же команда не попадет в элитарный чемпионат, черниговцы будут считать это трагедией.

Александр Рябоконь, тренер «Десны»:

- Мой комментарий будет кратким: это плевок в душу всему черниговскому футболу, нашей команде, каждому лично и всем многочисленным болельщикам, которые жили этим праздником и ждали его. Клуб развивается, все улучшается, команда продемонстрировала отличные результаты. Одним решением просто убивается команда и футбол в городе Чернигове.

Если место «Десны» в Премьер-лиге займет другая команда, она может прекратить свое существование. Об этом заявил исполнительный директор клуба Игорь Ушарук. А пока же команда Рябоконя может бойкотировать заключительный матч Первой Лиги против «Ильичевца»:

- Я не думаю, что сейчас кто-то думает о футболе и, честно говоря, не уверен, состоится ли этот матч вообще, - заявил Рябоконь.