Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Никакой травмы не было»

Полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский опроверг слухи о том, что он получил повреждение в матче против «Остенде» (3:1).

— Я вообще не понимаю, почему пишут про мою травму. Со мной всё нормально, не было никакой травмы. Моя замена в матче никак не была связана с каким-то повреждением, — рассказал Малиновский.