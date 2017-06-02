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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Никакой травмы не было»

Хавбек «Генка» готов помочь сборной Украине в матче против Финляндии

  • 02.06.2017 10:48
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский опроверг слухи о том, что он получил повреждение в матче против «Остенде» (3:1).
 
— Я вообще не понимаю, почему пишут про мою травму. Со мной всё нормально, не было никакой травмы. Моя замена в матче никак не была связана с каким-то повреждением, — рассказал Малиновский.
 

Источник — Футбол 24

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