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Ультрас Волині підтримали Десну

Ультрас «Волині» підтримали «Десну» і назвали можливе призначення Кварцяного зрадою

  • 02.06.2017 10:03
  • 532 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Десна
© ФК Десна
Фанати «Волині» оприлюднили звернення з приводу подій навколо «Вереса» та «Десни». На своїй сторінці в Facebook ультрас підтримали «Десну», яку можуть не пустити в ПЛ, а також назвали можливе призначення Віталія Кварцяного головним тренером «Вереса» зрадою.
 
«Дії ФФУ можуть знищити український футбол, позбавляють надії гравців чернігівського клубу зіграти в еліті. На право участі в змаганнях повинен впливати тільки спортивний принцип», - вважають ультрас хрестоносців.
 
Окремо фанати звернулися до Віталія Кварцяного, якого «сватають» у рівненський клуб.
 
Вони вважають, що перехід президента і головного тренера Волині в Верес (клуб, з яким Волинь в 1970-1990 роках грала жорсткі сусідські дербі) волиняни не пробачать, а після декількох тижнів відсутності на тренерській лаві це буде виглядати як звичайна зрада.
 
Нагадаємо, що Віталій Кварцяний не керує Волинню з середини травня, а офіційно його відсутність на чолі клубу в Волині не коментували.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 02.06.2017 10:25
    0
    Если все это ПРАВДА!?!?!?ВЕРЕС не добился повышения значит он и не нужэн!!!ДАЕШ ДЕСНУ В УПЛ!!!!БУРШТЫНОМ ПОКУПОЮТ ВСЕХ!!!
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