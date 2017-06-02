Ультрас Волині підтримали Десну

Фанати «Волині» оприлюднили звернення з приводу подій навколо «Вереса» та «Десни». На своїй сторінці в Facebook ультрас підтримали «Десну», яку можуть не пустити в ПЛ, а також назвали можливе призначення Віталія Кварцяного головним тренером «Вереса» зрадою.

«Дії ФФУ можуть знищити український футбол, позбавляють надії гравців чернігівського клубу зіграти в еліті. На право участі в змаганнях повинен впливати тільки спортивний принцип», - вважають ультрас хрестоносців.

Окремо фанати звернулися до Віталія Кварцяного, якого «сватають» у рівненський клуб.

Вони вважають, що перехід президента і головного тренера Волині в Верес (клуб, з яким Волинь в 1970-1990 роках грала жорсткі сусідські дербі) волиняни не пробачать, а після декількох тижнів відсутності на тренерській лаві це буде виглядати як звичайна зрада.

Нагадаємо, що Віталій Кварцяний не керує Волинню з середини травня, а офіційно його відсутність на чолі клубу в Волині не коментували.