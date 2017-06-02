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Динамо открыло новое поле на УТБ Нивки

Киевское «Динамо» построило новое футбольное поле для молодых футболистов

  • 02.06.2017 09:44
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ФК Динамо Киев. Александр Ищенко
© ФК Динамо Киев. Александр Ищенко
2 июня в 13:00 на УТБ «Нивки» состоится торжественное открытие нового футбольного поля. Участие в мероприятии примет президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.
 
Подробнее о событии рассказал директор ДЮФШ «Динамо» им.Валерия Лобановского Александр Ищенко: «Продолжая развивать инфраструктуру клуба и, в частности, детско-юношеской школы, была проведена полная замена старого поля, которое верой и правдой служило нашим детям не одно десятилетие. Теперь в распоряжении школы будет совершенно новый газон прекрасного качества. Президент клуба Игорь Суркис вложил в работы, которые продолжались около года, много сил и средств, и теперь непосредственно примет участие в открытии нового поля». 
 

Источник — ФК Динамо Киев

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