Динамо открыло новое поле на УТБ Нивки

2 июня в 13:00 на УТБ «Нивки» состоится торжественное открытие нового футбольного поля. Участие в мероприятии примет президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.
Подробнее о событии рассказал директор ДЮФШ «Динамо» им.Валерия Лобановского Александр Ищенко: «Продолжая развивать инфраструктуру клуба и, в частности, детско-юношеской школы, была проведена полная замена старого поля, которое верой и правдой служило нашим детям не одно десятилетие. Теперь в распоряжении школы будет совершенно новый газон прекрасного качества. Президент клуба Игорь Суркис вложил в работы, которые продолжались около года, много сил и средств, и теперь непосредственно примет участие в открытии нового поля».
Источник — ФК Динамо Киев
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