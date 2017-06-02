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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Для меня важно, сыграет ли Каземиро»

Главный тренер «Ювентуса» - о предстоящем финале Лиги чемпионов

  • 02.06.2017 09:25
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Метки
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.
 
- Сейчас много разговоров о том, выйдет ли на поле Иско или Зидан доверит место в старте Бэйлу. Но для меня важнее, сыграет ли Каземиро, - говорит Аллегри. - Этот футболист добавил «Реалу» баланса. Мне кажется, что он имеет огромное значение для мадридцев.
 
Безусловно, он не обладает лучшей техникой, но сложно переоценить его важность. Кроме него никто не может исполнять эти функции на поле. В «Королевском клубе» поменялось многое с его приходом. 
 

Источник — УЕФА

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