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ТОПЧИЕВ: Приятно, что Киев примет международный турнир такого масштаба

Экс-игрок киевского «Динамо» - о ветеранском турнире Kyiv Football Cup

  • 02.06.2017 09:12
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ТОПЧИЕВ: Приятно, что Киев примет международный турнир такого масштаба
В преддверии международного турнира по футболу среди ветеранов, под названием Kyiv Football Cup, который пройдет в Киеве, один из самых именитых участников соревнований, Дмитрий Топчиев, поделился своими мыслями касательно предстоящего события.
 
Итак, слово бывшему игроку киевского «Динамо» и сборной Украины: 
 
- Дмитрий, приветствуем вас! Вы уже давно являетесь игроком столичного клуба Легион ХХІ. Как отреагировали на идею о проведении подобного турнира в Киеве? 
- Здравствуйте. Вы знаете, мне очень нравится эта идея. Мы всё куда-то ездим очень далеко, ездим. Вы знаете, оно-то хорошо, но трудновато бывает иногда. А так, здесь домашний турнир, родная земля – это хорошо, удобно. Приятно, что Украина и Киев примет международный турнир такого масштаба. И себя покажем и на других посмотрим.  Я думаю, что однозначно будет хорошая организация. А мы в свою очередь постараемся достойно представить Киев и Украину.
 
- Турнир однодневный, в чем специфика в подобного рода соревнований, какую тактику подобрать?
- Какая тактика? Тактика следующая. Сначала нужно начать осторожно, малыми силами, с наименьшими потерями, потихоньку двигаться к цели, события не форсировать, далее выйти в следующий этап и так дальше двигаться по нарастающей. Помните как итальянцы в 82-м году, сыграли 3 ничьи в группе, потом обыграли аргентинцев, бразильцев и немцев и стали чемпионами мира? Вот примерно мы и будем придерживаться такой тактики.
 
- Какой у вас главный козырь в команде Legion XXI?
- Ну, вы что, хотите чтобы я вам все секреты сразу раскрыл? Ну нет, так не годится, все козыря мы до начала турнира раскрывать не буду. Можете спросить конечно еще у главного тренера – Виктора Федоровича, может он что скажет. Потому что я - полевой игрок, а он, тренер – светлая голова, он видит игру по-другому.
 
- Как по мне, наверное, оборона – самая сильная сторона нашей команды.
- Пожелания участникам турнира.
 
- Прежде всего всем хочется пожелать здоровья. Футбольного долголетия. Чтобы всё прошло без травм. У кого получается забить – чтобы забили побольше голов. Чтобы приобрели новых друзей и встретили старым. А в целом, все парни-ветераны – молодцы, дожить до этого возраста это уже хорошо, а играть в футбол так тем более. 
 

Автор — Antonio Falcone, Sport.ua

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