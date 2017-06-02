ТОПЧИЕВ: Приятно, что Киев примет международный турнир такого масштаба

В преддверии международного турнира по футболу среди ветеранов, под названием Kyiv Football Cup, который пройдет в Киеве, один из самых именитых участников соревнований, Дмитрий Топчиев, поделился своими мыслями касательно предстоящего события.

Итак, слово бывшему игроку киевского «Динамо» и сборной Украины:

- Дмитрий, приветствуем вас! Вы уже давно являетесь игроком столичного клуба Легион ХХІ. Как отреагировали на идею о проведении подобного турнира в Киеве?

- Здравствуйте. Вы знаете, мне очень нравится эта идея. Мы всё куда-то ездим очень далеко, ездим. Вы знаете, оно-то хорошо, но трудновато бывает иногда. А так, здесь домашний турнир, родная земля – это хорошо, удобно. Приятно, что Украина и Киев примет международный турнир такого масштаба. И себя покажем и на других посмотрим. Я думаю, что однозначно будет хорошая организация. А мы в свою очередь постараемся достойно представить Киев и Украину.

- Турнир однодневный, в чем специфика в подобного рода соревнований, какую тактику подобрать?

- Какая тактика? Тактика следующая. Сначала нужно начать осторожно, малыми силами, с наименьшими потерями, потихоньку двигаться к цели, события не форсировать, далее выйти в следующий этап и так дальше двигаться по нарастающей. Помните как итальянцы в 82-м году, сыграли 3 ничьи в группе, потом обыграли аргентинцев, бразильцев и немцев и стали чемпионами мира? Вот примерно мы и будем придерживаться такой тактики.

- Какой у вас главный козырь в команде Legion XXI?

- Ну, вы что, хотите чтобы я вам все секреты сразу раскрыл? Ну нет, так не годится, все козыря мы до начала турнира раскрывать не буду. Можете спросить конечно еще у главного тренера – Виктора Федоровича, может он что скажет. Потому что я - полевой игрок, а он, тренер – светлая голова, он видит игру по-другому.

- Как по мне, наверное, оборона – самая сильная сторона нашей команды.

- Пожелания участникам турнира.

- Прежде всего всем хочется пожелать здоровья. Футбольного долголетия. Чтобы всё прошло без травм. У кого получается забить – чтобы забили побольше голов. Чтобы приобрели новых друзей и встретили старым. А в целом, все парни-ветераны – молодцы, дожить до этого возраста это уже хорошо, а играть в футбол так тем более.