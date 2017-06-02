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Криштиану РОНАЛДУ: «Конечно, мне нравится Месси»

Нападающий «Реала» - о футболисте «Барселоны» и сборной Аргентины

  • 02.06.2017 09:04
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EPA. Криштиану Роналду
© EPA. Криштиану Роналду
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился своим мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
 
- Конечно, мне нравится Месси. Я люблю смотреть на игру всех хороших футболистов, и он один из них. Он звезда. Мне очень нравится следить за его игрой. Как мне может не нравится тот, кто не сделал мне ничего плохого? Когда Месси спрашивают обо мне, он тоже хорошо отзывается.
 
У нас теплые отношения. Мы уважаем друг друга. Наше соперничество – дело рук СМИ, которым надо вести свой бизнес. Мы с Месси не друзья, но коллеги. Мы участвовали вместе на всевозможных церемониях награждения в течение последних 10 лет, и у нас хорошие отношения. Мы не обедаем вместе, но я его уважаю. Он профессиональный коллега, не враг. 
 

Источник — El Mundo Deportivo

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