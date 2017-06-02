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Артур Мьюзик взял реванш у Виареджо и вышел в четвертьфинал EWC-2017!

Гриффин прекратил борьбу за трофей на стадии 1/8 финала, а вот Артур Мьюзик вышел в четвертьфинал

  • 02.06.2017 09:02
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Артур Мьюзик взял реванш у Виареджо и вышел в четвертьфинал EWC-2017!

Столичный «Артур Мьюзик» обыграл действующего чемпиона Euro Winners Cup «Виареджо» в серии пенальти и пробился в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу!

По ходу встречи наши выигрывали со счетом 4:1 (два гола Димейша, по одному в активе Андерсона Лимы и Вадима Бокача), но итальянцы сумели догнать вице-чемпионов Украины и перевели игру в экстра-тайм - 4:4.

В дополнительном времени голов не было и все решилось в серии пенальти, где героем стал наш голкипер Сергей Тимошенко. На четвертую серию ударов Виталий Сидоренко решил поменяться с Тимошенко и Сергей намертво взял удар Дарио Рамачиотти!

«Артур Мьюзик» берет реванш за поражение в прошлогоднем финале и выходит в четвертьфинал Euro Winnrers Cup 2017, где сыграет с московским «Спартаком»! Эта битва состоится в пятницу, 2 июня в 16:00 по киевскому времени.

Также, в 16:00 на второй арене в Назаре будет играть наш «Гриффин» в утешительном турнире за 9-16 места. Чемпиону Украины будет противостоять другой российский клуб - «ЦСКА».

К сожалению, «Гриффин» прекратил борьбу за главный трофей Кубка европейских чемпионов на стадии 1/8 финала. В четверг наша команда проиграла российской «Дельте» со счетом 2:5 и сыграет в утешительных матчах Euro Winners Cup 2017.

Результат для «Дельты» обеспечили бразильские легионеры команды, которые забили все пять мячей в этой встрече - Игор Мело Матеус и Фелипе Да Силва отметились дублями, еще один гол на счету Брайана Яно.

У «Гриффина» в первом тайме красивой голевой дугой отметился голкипер Владимир Гладченко, а в середине третьего тайма еще один гол провел Антон Бутко, здорово сыграв на добивании.

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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