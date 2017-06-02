Владимир ШАРАН: «Наши зарплаты ниже, чем у Карпат, Днепра и Стали»

— Вчерашняя встреча с президентом клуба вас удовлетворила?

— Вполне. Прежде всего, футболистам будет повышена заработная плата. Да, у нас есть премии практически за каждый положительный результат, но чтобы команда показывала зрелищный футбол, нужны соответствующие исполнители, поэтому и траты возрастут. Я рад, что президент пошел нам навстречу в финансовом вопросе. Но приглашать в Александрию мы будем только тех футболистов, которые реально могут помочь коллективу.

— Каким, на ваш взгляд, является бюджет Александрии по сравнению со всеми остальными участниками Премьер-лиги?

— У меня нет официальных данных (улыбается). Но, думаю, средние зарплаты наших игроков будут ниже, чем у Днепра, Карпат, Ворсклы и Стали, не говоря уже о Шахтере, Динамо и Заре. Возможно, примерно одинаковые — с Олимпиком и Черноморцем…

Многие футболисты хотят прийти в клуб и сразу выбить себе большое жалованье. В Александрии его нужно заработать за счет положительных результатов, тогда и премию получишь. Ребята это понимают и отдают на поле все силы. Конечно, хотелось бы лучшего в плане игры и мастерства исполнителей, но я доволен и тем, что мои подопечные второй год кряду выполняют поставленные перед командой задачи.

— Ваши планы на ближайшее время?

— Отдохнуть.

— Я имел в виду — на подготовительный период.

— 17 июня команда выходит из отпуска. Неделю поработаем в Александрии, а потом отправимся на зарубежный сбор. Куда? Пока этот вопрос еще в стадии решения.

— Первого соперника по Лиге Европы будете принимать в Александрии?

— Да.

— А в перспективе?

— О перспективе поговорим после третьего квалификационного раунда.