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Владимир ШАРАН: «Наши зарплаты ниже, чем у Карпат, Днепра и Стали»

Наставник «Александрии» рассказал о бюджете клуба и о планах на ближайшее будущее

  • 02.06.2017 08:40
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран
— Вчерашняя встреча с президентом клуба вас удовлетворила?
— Вполне. Прежде всего, футболистам будет повышена заработная плата. Да, у нас есть премии практически за каждый положительный результат, но чтобы команда показывала зрелищный футбол, нужны соответствующие исполнители, поэтому и траты возрастут. Я рад, что президент пошел нам навстречу в финансовом вопросе. Но приглашать в Александрию мы будем только тех футболистов, которые реально могут помочь коллективу.
 
— Каким, на ваш взгляд, является бюджет Александрии по сравнению со всеми остальными участниками Премьер-лиги?
— У меня нет официальных данных (улыбается). Но, думаю, средние зарплаты наших игроков будут ниже, чем у Днепра, Карпат, Ворсклы и Стали, не говоря уже о Шахтере, Динамо и Заре. Возможно, примерно одинаковые — с Олимпиком и Черноморцем…
 
Многие футболисты хотят прийти в клуб и сразу выбить себе большое жалованье. В Александрии его нужно заработать за счет положительных результатов, тогда и премию получишь. Ребята это понимают и отдают на поле все силы. Конечно, хотелось бы лучшего в плане игры и мастерства исполнителей, но я доволен и тем, что мои подопечные второй год кряду выполняют поставленные перед командой задачи.
 
— Ваши планы на ближайшее время?
— Отдохнуть.
 
— Я имел в виду — на подготовительный период.
— 17 июня команда выходит из отпуска. Неделю поработаем в Александрии, а потом отправимся на зарубежный сбор. Куда? Пока этот вопрос еще в стадии решения.
 
— Первого соперника по Лиге Европы будете принимать в Александрии?
— Да.
 
— А в перспективе?
— О перспективе поговорим после третьего квалификационного раунда.  
 

Источник — zbirna.com

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