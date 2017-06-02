Кучер переедет в Турцию

Уже со следующего сезона «Шахтер» не досчитается одного защитника. «Горняки» официально попрощались с Александром Кучером. За 11 лет в оранжево-черной футболке Кучер провел 295 поединков и отличился двенадцатью голами. За это время с дончанами завоевал 20 трофеев, среди которых 7 чемпионств, по 6 Кубков и Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. По информации источников, Кучер продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.