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Кучер переедет в Турцию

Экс-защитник донецкого «Шахтера» нашел себе клуб в турецкой Суперлиге

  • 02.06.2017 08:18
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ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер
© ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер

Уже со следующего сезона «Шахтер» не досчитается одного защитника. «Горняки» официально попрощались с Александром Кучером. За 11 лет в оранжево-черной футболке Кучер провел 295 поединков и отличился двенадцатью голами. За это время с дончанами завоевал 20 трофеев, среди которых 7 чемпионств, по 6 Кубков и Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. По информации источников, Кучер продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Источник — ТК Футбол

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