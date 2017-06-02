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Роберто МАНЧИНИ: «Зенит заслуживает большего»

Итальянский специалист дал свое первое интервью в качестве тренера «Зенита»

  • 02.06.2017 08:01
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ФК Зенит. Роберто Манчини
© ФК Зенит. Роберто Манчини
— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?
— Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.
 
— Бывали ли вы в Петербурге до этого?
— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.
 
— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?
— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.
 
— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?
— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.
 
— Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?
— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!
 

Источник — ФК Зенит

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