Турция назвала состав на матчи против Македонии и Косово

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Руслан Ротань переходит в Зарю 09:26 — pinboll Да и в Украине врятли. Что вы от него хотите? 35 лет. Ему только в Китай ехать. Там, возможно, по... 09:11 — epikaey будет лавочником скорее всего

Олимпик и Десна могут объединиться 09:20 — oscarneon Десне в Чернигове играть нельзя.А объединиться с Олимпиком и играть в Чернигове - можно ) ахахВер... 08:29 — igorvt Донецька зараза так просто не приходить і так просто її не позбавишся.Злиття Десни з Олімпіком це...