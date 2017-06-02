Турция назвала состав на матчи против Македонии и Косово

Наставник сборной Турции Фатих Терим назвал состав футболистов, которые вызваны на матчи отбора ЧМ-2018 против команд Македонии и Косово. Напомним, эти матчи пройдут 5 и 11 июня.
Вратари: Беркре Озер («Алтынорду»), Хаарун Текин («Бурсаспор»), Волкан Бабаджан («Башакшехир»).
Защитники: Гекхан Генул, Джанер Эркин (оба — «Бешикташ»), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Шанер Озбайракли, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырим, Исмаил Койбаши, Озан Туфан (все — «Фенербахче»), Ахмет Йилмаз Чалик, Семих Кайя, Сельчук Инан (все — «Галатасарай»), Чаглар Сеюнджю («Фрайбург», Германия).
Полузащитники и нападающие: Эмре Мор («Боруссия» Д, Германия), Сердар Гюрлер («Генчлерберлиги»), Волкан Шен («Фенербахче»), Дениз Тюрюк («Кайсериспор»), Эмре Акбаба («Аланьяспор»), Огюзхан Озьякуп, Дженк Тосун (оба — «Бешикташ»), Эмре Чолак («Депортиво», Испания), Юсуф Язичи («Трабзонспор»), Арда Туран («Барселона», Испания), Дженгиз Ундер («Башакшехир»), Олджай Шахан («Трабзонспор»), Бурак Йилмаз («Бэйцзин Гоань», Китай), Энеш Юнал («Вильярреал», Испания), Юнус Малли («Вольфсбург», Германия).
Источник — Sport.ua
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