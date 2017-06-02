В Умані зіграють легенди футболу України та Ізраїлю

5 червня в Умані на стадіоні «Уманьферммаш» відбудеться дружній футбольний матч між національними збірними ветеранів України та Ізраїлю!

Невеличке місто в Черкаській області готове радо прийняти почесних гостей, легендарних футболістів та тренерів обох країн. Обидві збірні вже ретельно готуються, перебуваючи в очікуванні матчу в Умані, місті, яке виступає своєрідним містком дружби між Україною та Ізраїлем.

Національна збірна України серед ветеранів має регулярну ігрову практику, проводячи турне містами України в підтримку миру, єдності та наших військових у Зоні АТО. Лише минулого року команда уславлених вітчизняних гравців провела близько 40 матчів, а цього року їх кількість наближається до двадцяти. Окрім ігор в Україні, має збірна і міжнародне визнання. У Чикаго перемогла на представницькому турнірі «Кубок Легенд», стала володарем головного трофею на Всеєвропейських іграх у Франції, посіла друге місце на турнірі в Грузії, святкувала перемоги на полях Іспанії, Угорщини, Молдови.

За останні два тижні українські ветерани повели два важливих матчі: спершу в Києві на НСК «Олімпійський» проти збірної Грузії, присвяченого пам’яті видатних футболістів обох країн, а згодом в Ужгороді зі збірною Угорщини на честь 25-річчя першого матчу національної збірної з футболу. Відзначимо, що в обох матчах Україна перемогла – 1:0 та 3:1 відповідно.

На гру в Умань тренери збірної України, легендарні Анатолій Дем’яненко та Володимир Лозинський запросили найкращих гравців країни останніх десятиліть: Віталій Косовський, Юрій Максимов, Сергій Нагорняк, В’ячеслав Шевчук, Сергій Ковалець, Володимир Єзерський, Віталій Рева, Андрій Воробей, В’ячеслав Свідерський, Віктор Мороз, Сергій Кузнєцов, Андрій Оксимець, Віталій Самойлов, Дмитро Пінчук, Олександр Венглинський, Олександр Косирін. Традиційно допомогти збірній готовий її засновник, президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький.

Знаний склад привезуть до Умані тренери збірної Ізраїлю Маймон Шауль та Ельфаси Ашер. Команда була заснована майже двадцять років тому, за цей час об’їздивши чи не весь світ. Перемогла на турнірах в Іспанії та Італії, посіла другі місця на змаганнях у Канаді, США, Новій Зеландії, Німеччини. Тринадцять років тому команда вступала і в Україні. Кістяк Ізраїлю складають гравці що виступали у місцевій вищій лізі та в національній збірній.

Організаторами матчу виступають Федерація футболу України, Федерація футболу Ізраїлю, Уманська міська рада, Асоціація ветеранів футболу України та ТОВ «Агробізнес».

Запрошуємо футбольних вболівальників Умані, Черкащини, зі всієї України відвідати справжнє свято футболу, головними дійовими особами якого стануть легенди футболу України та Ізраїлю!

5 червня. м.Умань, стадіон «Уманьферммаш»

Початок о 16:00, вхід – вільний.