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Юрий ВЕРНИДУБ: «Ротань? Привык говорить о свершившихся трансферах»

Наставник «Зари» - о возможном переходе Руслана Ротаня

  • 02.06.2017 07:36
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ФК Заря, Юрий Вернидуб
© ФК Заря, Юрий Вернидуб
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о том, какие кадровые изменения ждут его команду в период летнего межсезонья.
 
- В нашем клубе есть потери. Арендованные футболисты, у которых заканчивается срок аренды (а это четыре человека), возвращаются в «Шахтёр». Заканчиваются контракты и не продлены они с Джабой Липартией и Игорем Чайковским.
 
Перешёл в «Брюгге» Деннис Бонавентуре. Нам деваться некуда. У нас такое положение, что появился спрос на футболистов. «Брюгге» — достаточно серьёзный клуб. Нам же приходится жить так. Продали — будем двигаться дальше. Уверен, что удастся найти новых игроков.
 
Кроме того, есть спрос на Рафаэля Форстера. Получается всего восемь человек, если говорить о наших потерях. И почти все эти футболисты — игроки основного состава «Зари».
 
Но мы подписали контракт с Кабаевым. Надеюсь, что решится всё с Коркишко. Подписали двух бразильцев — Леонидаса и Силаса. Правда, нужно время на их прогресс.
 
Информация по аренде Руслана Ротаня? Такая информация есть. Слухи и разговоры ходят. Но не хочу говорить преждевременно. Я привык говорить о свершившихся трансферах, — сказал Вернидуб.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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