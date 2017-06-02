Юрий ВЕРНИДУБ: «Ротань? Привык говорить о свершившихся трансферах»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о том, какие кадровые изменения ждут его команду в период летнего межсезонья.

- В нашем клубе есть потери. Арендованные футболисты, у которых заканчивается срок аренды (а это четыре человека), возвращаются в «Шахтёр». Заканчиваются контракты и не продлены они с Джабой Липартией и Игорем Чайковским.

Перешёл в «Брюгге» Деннис Бонавентуре. Нам деваться некуда. У нас такое положение, что появился спрос на футболистов. «Брюгге» — достаточно серьёзный клуб. Нам же приходится жить так. Продали — будем двигаться дальше. Уверен, что удастся найти новых игроков.

Кроме того, есть спрос на Рафаэля Форстера. Получается всего восемь человек, если говорить о наших потерях. И почти все эти футболисты — игроки основного состава «Зари».

Но мы подписали контракт с Кабаевым. Надеюсь, что решится всё с Коркишко. Подписали двух бразильцев — Леонидаса и Силаса. Правда, нужно время на их прогресс.

Информация по аренде Руслана Ротаня? Такая информация есть. Слухи и разговоры ходят. Но не хочу говорить преждевременно. Я привык говорить о свершившихся трансферах, — сказал Вернидуб.