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Фанаты Десны собираются навестить ФФУ

Ультрас не согласны с решением Федерации футбола

  • 01.06.2017 23:52
  • 261 просмотров
  • 1 комментария
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Фанаты Десны собираются навестить ФФУ

Фанаты «Десны», которую лишили права выступить в Премьер-лиге, в пятницу собираются проведать ФФУ.

«Друзья, один нехороший орган под названием федерация футбола Украины, решил сделать большую гадость нашему городу и продать наше место в УПЛ!

Поэтому всех, кому не безразлична судьба нашего родного клуба, официально приглашаю на экскурсию в Киев.

Отправляемся в 6.30, транспорт есть, от стадиона им. Гагарина», – пишет один из топовых ультрас черниговского клуба Дорошко.

Ранее сообщалось, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, а ее место займет «Верес».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    BekXan
    BekXan, 02.06.2017 00:01
    +3
    Тут не только фанам Десны тут нада вопрос подымать более широко и всем фанам .Это уже беспредел какой то.Ффу уже просто оборзели в край.
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