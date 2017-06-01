Фанаты Десны собираются навестить ФФУ

Фанаты «Десны», которую лишили права выступить в Премьер-лиге, в пятницу собираются проведать ФФУ.

«Друзья, один нехороший орган под названием федерация футбола Украины, решил сделать большую гадость нашему городу и продать наше место в УПЛ!

Поэтому всех, кому не безразлична судьба нашего родного клуба, официально приглашаю на экскурсию в Киев.

Отправляемся в 6.30, транспорт есть, от стадиона им. Гагарина», – пишет один из топовых ультрас черниговского клуба Дорошко.

Ранее сообщалось, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, а ее место займет «Верес».