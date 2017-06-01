Дино ДЗОФФ: «Ювентус является фаворитом финала Лиги чемпионов»

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором его родная команда сразится с мадридским «Реалом». Поединок состоится 3 июня в Кардиффе.



«Думаю, «Ювентус» является фаворитом матча, потому что команда выглядит очень цельно. Криштиану Роналду, безусловно, может быть крайне опасным, но надежная оборона «Ювентуса», на мой взгляд, делает их фаворитами. Я даже скажу, что матч закончится со счетом 2:1.



В Кардиффе меня не будет. Я буду смотреть игру дома, на диване. Скорее всего, под хороший сэндвич с салями и красное вино», – сказал Дзофф.