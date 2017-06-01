Хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири забил феноменальный гол в товарищеском матче против сборной Беларуси.
25-летний полузащитник подобрал мяч на правом фланге атаки и метров с 30 мощно пробил в дальний угол ворот Сергея Черника.
Швейцария обыграла Беларусь со счетом 1:0.
Источник — Sport.ua
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