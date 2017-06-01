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Шакири отличился великолепным голом в ворота сборной Беларуси

Швейцарский полузащитник открыл счет в поединке дальним ударом

  • 01.06.2017 23:16
  • 866 просмотров
  • 1 комментария
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The Independent. Джердан Шакири
© The Independent. Джердан Шакири

Хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири забил феноменальный гол в товарищеском матче против сборной Беларуси.

25-летний полузащитник подобрал мяч на правом фланге атаки и метров с 30 мощно пробил в дальний угол ворот Сергея Черника.

Швейцария обыграла Беларусь со счетом 1:0.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    denys_92
      denys_92, 01.06.2017 23:33
    0
    удар класний, але воротар теж не зовсім добре зіграв.
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