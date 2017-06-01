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Малиновский получил повреждение в матче с Остенде 00:23 — Roksana Malinovskaya Господи, что за чушь! Ложная информация, не было у Руслана никакой травмы, сначала нужно проверят...

Фанаты Десны собираются навестить ФФУ 00:01 — BekXan Тут не только фанам Десны тут нада вопрос подымать более широко и всем фанам .Это уже беспредел к...

Олимпик и Десна могут объединиться 23:57 — Иван Какун Кто то очень хочет Верес в вышке видеть жидовская морда