Спортдиректор Десны: «Вопрос решен. Верес вместо Десны войдет в УПЛ»

Спортивный директор «Десны» Леван Гулордава рассказал, что решение о принятии «Вереса» в УПЛ уже принято окончательно.

«Как мне сообщили, вопрос уже решен и не подлежит возврату. «Верес» вместо «Десны» войдет в премьер-лигу...

Я провожу немало времени в Чернигове и хорошо знаю ментальность этого города. Никто этого не простит и не допустит.

Вовремя очнитесь те люди, которые принимали это решение», – написал Гулордава на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, а ее место займет «Верес».