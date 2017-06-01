Спортдиректор Десны: «Вопрос решен. Верес вместо Десны войдет в УПЛ»

Спортивный директор «Десны» Леван Гулордава рассказал, что решение о принятии «Вереса» в УПЛ уже принято окончательно.
«Как мне сообщили, вопрос уже решен и не подлежит возврату. «Верес» вместо «Десны» войдет в премьер-лигу...
Я провожу немало времени в Чернигове и хорошо знаю ментальность этого города. Никто этого не простит и не допустит.
Вовремя очнитесь те люди, которые принимали это решение», – написал Гулордава на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, а ее место займет «Верес».
Источник — Facebook.com
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