Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Спортдиректор Десны: «Вопрос решен. Верес вместо Десны войдет в УПЛ»

Леван Гулордава сообщил, что скандальное решение уже принято

  • 01.06.2017 22:46
  • 216 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Спортдиректор Десны: «Вопрос решен. Верес вместо Десны войдет в УПЛ»

Спортивный директор «Десны» Леван Гулордава рассказал, что решение о принятии «Вереса» в УПЛ уже принято окончательно.

«Как мне сообщили, вопрос уже решен и не подлежит возврату. «Верес» вместо «Десны» войдет в премьер-лигу...

Я провожу немало времени в Чернигове и хорошо знаю ментальность этого города. Никто этого не простит и не допустит.

Вовремя очнитесь те люди, которые принимали это решение», – написал Гулордава на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ, а ее место займет «Верес».

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 01.06.2017 22:48
    +2
    Люди вас же уничтожат!! Десне срочно подавать в ЛОЗАННУ!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.