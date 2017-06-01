Малиновский получил повреждение в матче с Остенде

Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский получил повреждение во вчерашнем матче против «Остенде».
24-летний полузащитник был заменен в перерыве, а его команда проиграла борьбу за еврокубки.
К счастью, повреждения оказалось несерьезным. Руслан заверил, что с ним все в порядке и он уже отбыл из Бельгии в расположение сборной Украины.
Источник — ТК Футбол
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