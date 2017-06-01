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Малиновский получил повреждение в матче с Остенде

Полузащитник «Генка» будет готов к матчам за сборную Украины

  • 01.06.2017 22:26
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский получил повреждение во вчерашнем матче против «Остенде».

24-летний полузащитник был заменен в перерыве, а его команда проиграла борьбу за еврокубки.

К счастью, повреждения оказалось несерьезным. Руслан заверил, что с ним все в порядке и он уже отбыл из Бельгии в расположение сборной Украины.

Источник — ТК Футбол

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