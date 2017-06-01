Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фалькао остается в Монако до 2020 года

Колумбиец продлил контракт с французским клубом

  • 01.06.2017 22:10
  • 187 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Монако, Радамель Фалькао
© ФК Монако, Радамель Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао продлил контракт с французским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

Колумбийский форвард играет в «Монако» с 2013 года. За это время Радамель успел съездить в аренду в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне Фалькао забил 21 гол в 29 матчах французского чемпионата.

Источник — ФК Монако

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.