Фалькао остается в Монако до 2020 года

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао продлил контракт с французским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.
Колумбийский форвард играет в «Монако» с 2013 года. За это время Радамель успел съездить в аренду в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В текущем сезоне Фалькао забил 21 гол в 29 матчах французского чемпионата.
Источник — ФК Монако
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