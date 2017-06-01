Олег КУЗНЕЦОВ: «Вперше вдалося зіграти майже в оптимальному складі»

Головний тренер юнацької збірної України U-16 Олег Кузнецов поділився враженням від контрольних поєдинків своєї команди з Чорногорією та очікуваннями від кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату Європи.

Наприкінці травня юнацька збірна України, сформована з гравців 2001 року народження, у Подгориці провела два контрольні матчі зі своїми однолітками із Чорногорії. «Синьо-жовті» здобули дві перемоги, з загальним рахунком – 9:1 (5:1 – у першій зустрічі, 4:0 – у другій). Головний тренер збірної України Олег Кузнецов підбив підсумки цих спарингів, а також розповів про свої очікування від майбутнього кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи та перспективи української команди.

- По-перше, висловлюю подякую «Динамо» та «Шахтарю», які відпустили гравців до збірної на ці контрольні матчі, враховуючи, що ці поєдинки проходили не в дати ФІФА, а у клубів ще тривав чемпіонат, - зауважив Олег Володимирович. - Що ж стосується безпосередньо матчів та їх результатів, то це, мабуть, був перший збір у цьому році, який ми провели майже в оптимальному складі. Якщо пригадати, то на турнірі в Туреччині ми грали без футболістів «Динамо», які були задіяні в клубних змаганнях. У Польщі – виступали без гравців «Шахтаря», у якого був міжнародний клубний турнір. Повторюсь, позитивний момент, крім результату – це той факт, що нам вдалося зібратися в більш-менш оптимальному складі.

Якщо говорити про якісь гри команди у поєдинках проти Чорногорії, то ми завжди важко розпочинаємо. Цього разу було не просто у першому таймі першої зустрічі. Поки хлопці пригадували напрацювання у збірній, принципи побудови гри та старі зв’язки, а також відшукали нові. Потім усе стало на свої місця. Результатами задоволений. Збором теж. Все пройшло дуже добре, провели хороші спаринги на хороших полях.

- У двох матчах із Чорногорією п’ять м’ячів забив Іван Дероган. Зважаючи на його результативність, можна говорити про те, що у збірній з’явився лідер?

- Зараз він у хорошій формі. Але не буду нікого виокремлювати, адже кожен футболіст намагався зіграти з максимальною користю для команди.

- Можливо, ви вже визначилися з тими футболістами, котрі точно не зіграють у кваліфікації чемпіонату Європи?

- Наразі рано про це говорити. В такому віці перепади у грі трапляються дуже часто. Ми ж зі свого боку намагаємося майже на кожен збір запросити двох-трьох нових гравців, щоб, окрім перегляду кандидатів, так би мовити стимулювати футболістів, які вже в обоймі команди. У нас гарні стосунки і повне взаєморозуміння з наставниками клубних команд, тому ми дослуховуємося й до їхньої думки. Якщо футболіст прогресує, додає й заслуговує на виклик до збірної, ми не залишимо його поза увагою.

- На Вашу думку, на який результат варто сподіватися вболівальникам у кваліфікаційному турнірі?

- У контрольних матчах ми не ставимо завдання перемогти за будь-яку ціну. Навпаки, намагаємося зробити хлопців більш розкутими. Не раз казав їм: «Вас же не просто так викликають у збірну. Ви – кращі в країні, тож виходьте й доводьте це, граючи у своє задоволення». Звісно, в офіційних матчах все буде по-іншому. У кваліфікаційному турнірі будемо більше уваги акцентувати саме на результаті.

- Суперниками вашої команди стануть збірні Ірландії, Азербайджану та Болгарії. Як гадаєте, яка з цих збірних зможе піднести сюрприз і хто є фаворитом турніру?

- Зараз важко говорити про це. Ближче до старту, коли почнемо збирати детальну інформацію про майбутніх суперників, все стане більш зрозумілим. Можливо, деяка перевага буде у збірної Болгарії, яка гратиме вдома, але не думаю, що цей фактор стане визначальним.