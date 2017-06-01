Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию об уходе с тренерского штаба национальной команды испанского специалиста Рауля Рианчо, а также поделился мнением об уходе Сергея Реброва из «Динамо».
- Появилась информация, что Рианчо перейдет в «Рубин».
- Он заболел. Рауль с температурой дома, прилетит завтра или послезавтра. Все нормально, я с ним разговаривал.
- Вчера топ-новостью стало непродление контракта киевским «Динамо» с Сергеем Ребровым.
- Сергей Станиславович оставил для меня светлое пятно, как тренер. В киевском «Динамо» он достиг всего: выиграл два чемпионата, вывел в плей-офф Лиги чемпионов. Это однозначный позитив.
Источник — #FootballHub
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