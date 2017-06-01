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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребров в Динамо достиг всего»

Наставник сборной Украины – о подготовке национальной команды к ближайшим матчам

  • 01.06.2017 21:44
  • 1345 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию об уходе с тренерского штаба национальной команды испанского специалиста Рауля Рианчо, а также поделился мнением об уходе Сергея Реброва из «Динамо».

- Появилась информация, что Рианчо перейдет в «Рубин».
- Он заболел. Рауль с температурой дома, прилетит завтра или послезавтра. Все нормально, я с ним разговаривал.

- Вчера топ-новостью стало непродление контракта киевским «Динамо» с Сергеем Ребровым.
- Сергей Станиславович оставил для меня светлое пятно, как тренер. В киевском «Динамо» он достиг всего: выиграл два чемпионата, вывел в плей-офф Лиги чемпионов. Это однозначный позитив.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 01.06.2017 22:27
    0
    Шева прав за 3 роки здобути 2 чемп.кубок і плей оф ЛЧ. Думаю це хороший показник!
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    epikaey
    online
      epikaey, 01.06.2017 22:44
    -2
    Ну да,пользуясь случаем когда большенство игр проводилось в Киеве а главный конкурент все матчи играл на выезде. Тут он по красоте влился в команду) Вот только когда этот конеурент приспособился к новым условиям он решил технично и без палева "взять паузу".
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