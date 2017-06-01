Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию об уходе с тренерского штаба национальной команды испанского специалиста Рауля Рианчо, а также поделился мнением об уходе Сергея Реброва из «Динамо».

- Появилась информация, что Рианчо перейдет в «Рубин».

- Он заболел. Рауль с температурой дома, прилетит завтра или послезавтра. Все нормально, я с ним разговаривал.

- Вчера топ-новостью стало непродление контракта киевским «Динамо» с Сергеем Ребровым.

- Сергей Станиславович оставил для меня светлое пятно, как тренер. В киевском «Динамо» он достиг всего: выиграл два чемпионата, вывел в плей-офф Лиги чемпионов. Это однозначный позитив.