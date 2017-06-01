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Олимпик и Десна могут объединиться

В случае слияния команда будет жить и тренироваться в Киеве, но играть в Чернигове

  • 01.06.2017 20:43
  • 1693 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Десна
© ФК Десна

Донецкий «Олимпик» и черниговская «Десна» рассматривают возможность объединения в один клуб.

Переговоры продолжаются между руководителями клубов уже на протяжении сезона. В случае объединения команда будет жить и тренироваться в Киеве, но играть все домашние матчи в Чернигове.

Напомним, по итогам сезона «Десна» завоевала права выступать в Премьер-лиге, однако клуб не получил аттестат из-за проблем с инфраструктурой. Вместо черниговской команды в УПЛ может попасть «Верес».

Также вице-президент «Десны» заявил, что если клуб не примут в УПЛ, то они прекратят финансирование.

Источник — Football.ua

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Комментарии
    Hackerpro
    Hackerpro, 01.06.2017 20:48
    0
    Да уж чем дальше, тем больше бреда!
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    Istm
      Istm, 01.06.2017 21:07
    0
    это журналисты наглотались чего-то тяжелого?
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    уух
    online
      уух, 01.06.2017 21:09
    +1
    будет Десимпик или Олимсна
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    BekXan
    BekXan, 01.06.2017 21:10
    +1
    Такая новость неоднозначная.С одной стороны есть стадион и готовяться условия им нужна подпитка и финансы,c другой стороны Олимпику нужна постоянна,прописка,стадион,болельщики.Прекрасно понимаем что как минимум ближайшие 5 лет там на востоке футбола не будет .Тут как бы уживуться ли владельцы,вопрос финансов и футбольного будущего.Что бы не получилось что сольються,а потом начнёться перетягивание канатов,а в итоге не будет клуба.И также нужно ли это самой Десне cо своей футбольной историей,болельщикам,городу.
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    Ігор Ко
    online
      Ігор Ко, 01.06.2017 21:15
    +2
    Инфо о неполучении аттестата:
    "у «Десны» возникли проблемы с выполнением обязательств по реконструкции стадиона!"
    Как играть все домашние матчи в Чернигове?
    Браво, федерация!
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    Rostik Karpa
    online
    Rostik Karpa, 01.06.2017 21:16
    +2
    "из грязи в князи" , виходить Десна буде в Лізі Європи грати )))
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