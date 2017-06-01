Олимпик и Десна могут объединиться

Донецкий «Олимпик» и черниговская «Десна» рассматривают возможность объединения в один клуб.

Переговоры продолжаются между руководителями клубов уже на протяжении сезона. В случае объединения команда будет жить и тренироваться в Киеве, но играть все домашние матчи в Чернигове.

Напомним, по итогам сезона «Десна» завоевала права выступать в Премьер-лиге, однако клуб не получил аттестат из-за проблем с инфраструктурой. Вместо черниговской команды в УПЛ может попасть «Верес».

Также вице-президент «Десны» заявил, что если клуб не примут в УПЛ, то они прекратят финансирование.