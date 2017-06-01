Яя Туре продлил контракт с Манчестер Сити

Ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подлил контракт с «горожанами» еще на один сезон.

Его предыдущее соглашение заканчивался по завершении сезона 2016/17, но руководство клуба решило продолжить сотрудничество.

Напомним, Яя Туре перешел в «Ман Сити» в 2010 году из «Барселоны» и выиграл в составе британской команды 6 трофеев: 2 титула чемпиона Англии, Куок Англии, Супекубок Англии и 2 Кубка Футбольной лиги.

Ранее агент ивуарица Дмитрий Селюк заявляв, что его подопечный может перейти в в «Зенит», если российский клуб возглавит Роберто Манчини.