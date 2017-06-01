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Яя Туре продлил контракт с Манчестер Сити

Трудовое соглашение рассчитано на один сезон

  • 01.06.2017 20:20
  • 435 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Яя Туре
© ФК Манчестер Сити. Яя Туре

Ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подлил контракт с «горожанами» еще на один сезон.

Его предыдущее соглашение заканчивался по завершении сезона 2016/17, но руководство клуба решило продолжить сотрудничество.

Напомним, Яя Туре перешел в «Ман Сити» в 2010 году из «Барселоны» и выиграл в составе британской команды 6 трофеев: 2 титула чемпиона Англии, Куок Англии, Супекубок Англии и 2 Кубка Футбольной лиги.

Ранее агент ивуарица Дмитрий Селюк заявляв, что его подопечный может перейти в в «Зенит», если российский клуб возглавит Роберто Манчини.

Источник — ФК Манчестер Сити

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Комментарии
    AlexCardo
      AlexCardo, 01.06.2017 20:30
    +1
    Ранее агент ивуарица Дмитрий Селюк заявляв
    Понабирают сельбанов в редакцию, два слова связать не могут
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 01.06.2017 21:11
    0
    лол а как же Зенит?? видать мозг у Туре не отрафирован, как у его агента))
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    rokkino
    online
    rokkino, 01.06.2017 21:20
    0
    Просто Зенит не готов платить такие бабки.У ЯЯ лям с лишним зарплата в месяц
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