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Владимир Шаран – лучший тренер 32-го тура УПЛ

Главный тренер «Александрии» получил от экспертов средний балл 4,6 по пятибальной шкале

  • 01.06.2017 20:09
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УПЛ. Владимир Шаран
© УПЛ. Владимир Шаран

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера УПЛ 32-го тура. Им стал наставник «Александрии» Владимир Шаран. Тренер «горожан» получил от экспертов организации средний балл 4,6 по пятибальной шкале.

Напомним, в последнем туре УПЛ «Александрия» сыграла вничью с донецким «Шахтером» и завоевала место в еврокубках.

Источник — УПЛ

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