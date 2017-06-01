Владимир Шаран – лучший тренер 32-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера УПЛ 32-го тура. Им стал наставник «Александрии» Владимир Шаран. Тренер «горожан» получил от экспертов организации средний балл 4,6 по пятибальной шкале.
Напомним, в последнем туре УПЛ «Александрия» сыграла вничью с донецким «Шахтером» и завоевала место в еврокубках.
Источник — УПЛ
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