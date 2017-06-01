Владимир Шаран – лучший тренер 32-го тура УПЛ

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Десна не получила аттестат, в УПЛ сыграет Верес 21:21 — Иван Верещагин Контролировать и направлять это хорошо... а кто будет строить современные стадионы и всякую там и...

Яя Туре продлил контракт с Манчестер Сити 21:20 — rokkino Просто Зенит не готов платить такие бабки.У ЯЯ лям с лишним зарплата в месяц