Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Микола МЕДІН: «Підтримую призначення Хацкевича наставником Динамо»

Екс-воротар «Дніпра» – про зміну тренерського складу в київській команді

  • 01.06.2017 19:55
  • 1005 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gazetavv.com. Николай Медин
© gazetavv.com. Николай Медин

Колишній воротар «Дніпра» Микола Медін прокоментував можливі зміни на тренерському містку «Динамо».

«Вибір головного тренера «Динамо» тісно пов’язаний із стратегією клубу. Якщо «Динамо» призначає Олександра Хацкевича та його команду помічників у складі Олега Лужного, Олександра Шовковського, Максима Шацьких та інших, то це означає, що Київ робить курс на омолодження і на українізацію. Бо ці тренери добре знають кадровий стан речей в «Динамо».

Тому-то я підтримую призначення Олександра Хацкевича.Також хочу висловити повагу Сергію Реброву. Він довів, що є хорошим тренером топ-рівня Європи. А невдачу в останньому сезоні можна пояснити зміною напрямку розвитку клубу. Все-таки молоді хлопці - це завжди нестабільність», – сказав Плюс Спорту Микола Медін.

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как вы относитесь к возможному назначению Александра Хацкевича главным тренером «Динамо»?
  • 65.44% (356)
    1. Негативно. Смена Хацкевича на Реброва ничего не даст.
  • 19.49% (106)
    2. Нейтрально. Главным тренером нужно оставить Реброва. У него должен быть шанс исправить ситуацию.
  • 15.07% (82)
    3. Позитивно. Хацкевич может принести пользу «Динамо».
Проголосовали — 543 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.