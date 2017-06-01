Микола МЕДІН: «Підтримую призначення Хацкевича наставником Динамо»

Колишній воротар «Дніпра» Микола Медін прокоментував можливі зміни на тренерському містку «Динамо».

«Вибір головного тренера «Динамо» тісно пов’язаний із стратегією клубу. Якщо «Динамо» призначає Олександра Хацкевича та його команду помічників у складі Олега Лужного, Олександра Шовковського, Максима Шацьких та інших, то це означає, що Київ робить курс на омолодження і на українізацію. Бо ці тренери добре знають кадровий стан речей в «Динамо».

Тому-то я підтримую призначення Олександра Хацкевича.Також хочу висловити повагу Сергію Реброву. Він довів, що є хорошим тренером топ-рівня Європи. А невдачу в останньому сезоні можна пояснити зміною напрямку розвитку клубу. Все-таки молоді хлопці - це завжди нестабільність», – сказав Плюс Спорту Микола Медін.