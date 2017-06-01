ОФИЦИАЛЬНО: Кобин покидает Шахтер

Воспитанник закарпатского футбола Василий Кобин перешел в «Шахтер» в июне 2009-го из львовских «Карпат». В первый же год провел 33 матча и забил 3 гола. В сезоне – 2014/15 Василий на правах аренды играл за харьковский «Металлист», а весной 2015-го попробовал свои силы в чемпионате Беларуси в составе «Шахтера» из Солигорска. Летом того же года вернулся в донецкий клуб.
Преданность «оранжево-черным» и работа на тренировках всегда гарантировали готовность Кобина помочь команде. В сезоне – 2015/16 он провел 11 матчей в разных турнирах, в частности домашний поединок Лиги чемпионов против мадридского «Реала». В январе 2017-го «Шахтер» продлил контракт с футболистом до конца нынешнего сезона.
За 8 лет Кобин стал обладателем 16 трофеев в составе «горняков»: 6 чемпионств, 5 Кубков и столько же Суперкубков Украины. Всего в активе Василия 80 игр и 5 мячей.
Источник — ФК Шахтер
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