ОФИЦИАЛЬНО: Каниболоцкий уходит из Шахтера

Антон Каниболоцкий стал футболистом «Шахтера» в июле 2012 года и дебютировал 3 ноября в матче с запорожским «Металлургом». Всего за первый сезон в донецкой команде Антон провел 10 игр и пропустил 4 мяча, впервые в карьере оказавшись чемпионом и обладателем Кубка страны.
Сезон – 2013/14 Каниболоцкий начал с победного поединка за Суперкубок Украины с одесским «Черноморцем» (3:1). Этот футбольный год самый богатый для голкипера по количеству проведенных встреч (16).
В Лиге чемпионов за «Шахтер» Антон дебютировал в сезоне – 2015/16, отыграв матчи с «Мальме» во Львове и с ПСЖ в Париже. Интересно, что «горняки» три года кряду завоевывали Суперкубок Украины, когда ворота защищал Каниболоцкий. Всего в активе голкипера 55 матчей в различных турнирах, три чемпионства и три национальных Кубка.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.