ОФИЦИАЛЬНО: Каниболоцкий уходит из Шахтера

Правильно всё сделал Ротань. И Заря от этого выиграла. Поиграет еще в еврокубках. Да и вообще я...

Единственная радость в жизни - это хвалиться своим вяличием, воспетом путинскими сми, в коментах...

а что это за флажок у бурята,чай не власовский?

8-го октября казаки объединились с польскими войсками Владислава в районе Тушино, и 11-го числа н...

лаптеногий "Правительство РФ заморозит накопительную пенсию и в 2017 годуМера, сначала счита...