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ОФИЦИАЛЬНО: Каниболоцкий уходит из Шахтера

Вратарь «оранжево-черных» покидает клуб спустя пять лет выступлений

  • 01.06.2017 19:25
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ФК Шахтер Донецк. Антон Каниболоцкий
© ФК Шахтер Донецк. Антон Каниболоцкий

Антон Каниболоцкий стал футболистом «Шахтера» в июле 2012 года и дебютировал 3 ноября в матче с запорожским «Металлургом». Всего за первый сезон в донецкой команде Антон провел 10 игр и пропустил 4 мяча, впервые в карьере оказавшись чемпионом и обладателем Кубка страны.

Сезон – 2013/14 Каниболоцкий начал с победного поединка за Суперкубок Украины с одесским «Черноморцем» (3:1). Этот футбольный год самый богатый для голкипера по количеству проведенных встреч (16).

В Лиге чемпионов за «Шахтер» Антон дебютировал в сезоне – 2015/16, отыграв матчи с «Мальме» во Львове и с ПСЖ в Париже. Интересно, что «горняки» три года кряду завоевывали Суперкубок Украины, когда ворота защищал Каниболоцкий. Всего в активе голкипера 55 матчей в различных турнирах, три чемпионства и три национальных Кубка.

Источник — ФК Шахтер

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