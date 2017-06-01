Ярмоленко вошел в топ-5 бомбардиров в истории чемпионатов Украины

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко отличился в 32-м туре УПЛ в ворота «Черноморца» и стал не только лучшим бомбардиром сезона, а еще и вошел в топ-5 снайперов чемпионата Украины за всю историю.

На данный момент 27-летний футболист имеет в своем активе 96 голов и отстает от четвертого места, на котором находится Андрей Воробей, на 9 мячей.

Из ныне играющих футболистов выше Ярмоленко только Евгений Селезнев (111 голов). Теоретически обогнать Андрей может Александр Гладкий (81 гол), но для этого нужно, чтобы сошлись сразу несколько факторов.

Напомним, первые два места в списке бомбардиров занимают экс-форварды «Динамо» Максим Шацких (124 гола) и Сергей Ребров (123 гола).