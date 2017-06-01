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Ювентус – Реал Мадрид: прогноз аналитиков Фан Спорт

Эксперты отдают минимальное преимущество испанской команде

  • 01.06.2017 18:51
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Метки
Ювентус – Реал Мадрид: прогноз аналитиков Фан Спорт
Кардифф принимает в финале Лиги чемпионов на стадионе «Миллениум» две легендарные команды Старого света — туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».
 
«Ювентус»
«Старая синьора» подходит к финалу главного европейского турнира в отличном настроении. Подопечные Массимилиано Аллегри уже оформили дубль, выиграв Кубок Италии и став в шестой раз подряд чемпионами страны. Начинали свой путь они с групповой стадии, где «Ювентусу» противостояли «Севилья», загребское «Динамо» и «Лион». В шести матчах с ними он не потерпел ни одного поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Далее в 1/8  был пройден «Порту», затем в четвертьфинале сокрушена «Барселона», ну и в полуфинале пройден грозный и амбициозный «Монако».
 
Реал Мадрид
«Королевский клуб», как и его оппонент, подходит к поединку в превосходном настроении. «Сливочные» стали чемпионами Испании, обогнав на три очка принципиального соперника — каталонскую «Барселону», у которой по ходу чемпионата они так и не смогли выиграть. «Реал» тоже прошел групповую стадию без поражений, но одержал три победы и трижды закончил поединки вничью. Его соперниками были «Легия», «Спортинг» и дортмундская «Боруссия». В плей-офф «Реал» без проблем разобрался с «Наполи», потом в 1/4 с помощью нелепостей судейской бригады прошел «Баварию», и в мадридском дерби оказался сильнее «Атлетико».
 
Статистика и личные встречи
Это давнее противостояние двух грандов европейского футбола. Последний раз соперники пересекались в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2014/15, и тогда «Ювентус» по сумме двух встреч оказался сильнее Мадрида. Стоить также вспомнить и финал 1998 года, когда «галактикос» минимально победили «бьянконери» - 0:1. «Ювентус» -  главный неудачник этого турнира: из восьми финальных матчей Лиги чемпионов он выиграл только два. Но не стоит фанатам «Реала» ликовать, ведь «сливочные» не могут пройти «Ювентус» на стадии плей-офф со времен вышеупомянутого финала.
 
Прогноз
Аналитики «Фан Спорт» отдают минимальное предпочтение номинальным гостям поля Реалу за 2.76. Чуть выше коэффициент на победу «Юве» — 2.93. Наименее вероятный исход – ничья, ставка на который котируется за 3.22.
 

Источник — Sport.ua

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