Стадион Ювентуса переименуют в Альянц Стэдиум

С 1-го июля стадион туринского «Ювентуса» сменит название. Отныне он будет называться по имени спонсора — компании Allianz. Соглашение продлится до 30-го июня 2023-го.

Таким образом, арена присоединится к «семейству» стадионов Allianz: это в первую очередь «Альянц Арена» в Мюнхене, а также «Альянц Стэдиум» в Сиднее, «Альянц Ривьера» в Ницце, «Альянц Парк» в Сан-Паулу, «Стадион Альянц» в Вене и регбийный «Альянц Парк» в Лондоне.

Напомним, нынешний стадион туринского клуба был открыт в сентябре 2011-го и вмещает 41000 зрителей. В 2014-м здесь был сыгран финал Лиги Европы.