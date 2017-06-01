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Стадион Ювентуса переименуют в Альянц Стэдиум

Арена в Турине будет носить имя спонсора до 2023-го года

  • 01.06.2017 18:06
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ФК Ювентус
© ФК Ювентус
С 1-го июля стадион туринского «Ювентуса» сменит название. Отныне он будет называться по имени спонсора — компании Allianz. Соглашение продлится до 30-го июня 2023-го.
 
Таким образом, арена присоединится к «семейству» стадионов Allianz: это в первую очередь «Альянц Арена» в Мюнхене, а также «Альянц Стэдиум» в Сиднее, «Альянц Ривьера» в Ницце, «Альянц Парк» в Сан-Паулу, «Стадион Альянц» в Вене и регбийный «Альянц Парк» в Лондоне. 
 
Напомним, нынешний стадион туринского клуба был открыт в сентябре 2011-го и вмещает 41000 зрителей. В 2014-м здесь был сыгран финал Лиги Европы.

Источник — ФК Ювентус

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