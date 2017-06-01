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Будущее Днепра прояснится через неделю

Во Второй лиге могут стартовать сразу два «Днепра»

  • 01.06.2017 17:44
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Будущее Днепра прояснится через неделю
8-го июня состоится пресловутое клубное собрание, на котором станет известно о будущем «Днепра».
 
Судя по всему, 7-го числа ожидается решение по переводу Днепра во вторую лигу, и сразу после этого будет известно, что к чему. Ну а 10-го июня прояснится судьба Академии Днепра.
 
Напомним, что пока «рабочим» считается вариант, при котором во второй лиге стартует сразу два Днепра.
 
Один — «старый», со всем грузом долгов и санкций, который к зиме вероятно лишат лицензии.
 
И второй — «новый», который начнет восхождение в Премьер-лигу.
 
Ожидается, что с «новым» Днепром подпишут контракты несколько игроков (скорее всего среди них будут Вакулко, Кожушко и Кочергин) из текущего состава команды и сам главный тренер.

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