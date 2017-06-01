Будущее Днепра прояснится через неделю

8-го июня состоится пресловутое клубное собрание, на котором станет известно о будущем «Днепра».

Судя по всему, 7-го числа ожидается решение по переводу Днепра во вторую лигу, и сразу после этого будет известно, что к чему. Ну а 10-го июня прояснится судьба Академии Днепра.

Напомним, что пока «рабочим» считается вариант, при котором во второй лиге стартует сразу два Днепра.

Один — «старый», со всем грузом долгов и санкций, который к зиме вероятно лишат лицензии.

И второй — «новый», который начнет восхождение в Премьер-лигу.

Ожидается, что с «новым» Днепром подпишут контракты несколько игроков (скорее всего среди них будут Вакулко, Кожушко и Кочергин) из текущего состава команды и сам главный тренер.