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Десну припинять фінансувати, якщо клуб не пустять в УПЛ

Офіційна заява віце-президента чернігівського клубу Ігора Базалінського

  • 01.06.2017 17:32
  • 1095 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Десна
© ФК Десна

Офіційний сайт чернігівської «Десни» оприлюднив заяву, в якій говориться, що клуб не буде фінансуватися за умови, якщо його не приймуть до Прем'єр-ліги. Повний тест заяви: 

 
В суботу, 27 травня, на стадіоні «Оболонь-Арена» «Десна» зіграла внічию з «Оболонь-Броварем» та за тур до фінішу чемпіонату Першої ліги гарантувала собі друге місце, яке надало право на пряму путівку до УПЛ. Мабуть не варто нагадувати, що це означає для нашого регіону – Чернігівщина ніколи не була представлена в елітному дивізіоні. І саме цього року багаторічна мрія стала реальністю – команда під керівництвом Олександра Рябоконя майже ідеально пройшла турнірну дистанцію, жодного разу не програвши в 2017 році, при цьому обігравши свого головного конкурента –рівненський «Верес» – на його полі.
 
Вже кілька днів поспіль вся Чернігівщина лише і говорить про участь «Десни» в УПЛ. Навіть люди, які мало цікавляться футболом, запитують, коли в Чернігів приїдуть «Динамо» і «Шахтар». Можна не сумніватися, що на матчах «Десни» в Чернігові будуть аншлаги, команду вже давно чекають на рідному стадіоні. Але чи здійсниться багаторічна мрія чернігівчан?
 
Завтра, 2 червня, о 12:00 в конференц-залі готелю Інтерконтиненталь представники ФФУ оголосять про склад учасників Прем’єр-ліги. На жаль, з‘явилися чутки, що ФФУ вирішила забрати у «Десни» право участі в УПЛ, і допустити рівненський «Верес». Ви запитаєте, на яких підставах, і це буде логічно, але відповідь, ви навряд чи отримаєте.
 
Який головний критерій при підвищенні в класі? Відповідь очевидна – спортивний принцип. І тут не може бути інших варіантів, своєю грою «Десна» заслужила на участь в УПЛ, і це при тому, що команда жодного матчу не провела на рідному стадіоні, по суті, весь сезон провівши на виїзді. «Десна» в очному протистоянні обіграла «Верес» та «Іллічівець», стала кращою командою 2017 року в Першій лізі і не зможе підвищитися в класі?
 
Наступний аргумент – інфраструктура. Враховуючи нинішню ситуацію в країні, не дивно, що не простий період переживає і футбол – що держава, що інвестори, що власники всі зменшили витрати на футбольні клуби. І «Дніпро» яскравий тому приклад – за два роки з фіналіста Ліги Європи до зникнення з футбольної мапи країни.
 
Стадіон імені Гагаріна належить державі, та попри це «Десна» проводить реконструкцію стадіону, який не належить клубу. Чи є в Україні ще один такий клуб, який в нинішній час власними коштами реконструює державний стадіон? Для гравців вже створені умови для повноцінних тренувань, завершуються роботи по здачі готельного комплексу з усіма зручностями, на основному полі завершено укладку сучасного газону з електропідігрівом та поливом, як того і вимагає атестаційний комітет ФФУ.
 
Натомість «Верес», який різними шляхами намагається підвищитися в класі, взагалі не має інфраструктури! Замість пустих слів, краще навести слова екс-головного тренера рівнян Володимира Мазяра: «Не може скрипаль тренуватися на розладнаному роялі, а потім вийти і якісно зіграти. В Рівному немає умов для повноцінної підготовки, лише голий ентузіазм». А так про рівнян говорив Віталій Кварцяний: «Рівне — для мене це пустеля Гобі. Там ніби все яскраво, магазини блимкають, а життя там немає». Кварцяного згадали не дарма, адже один з варіантів переїзду клубу саме Луцьк. Те, що «Верес» не буде грати в Рівному, є фактом, так як стадіон клубу не входить до Реєстру стадіонів ФФУ, придатних для проведень матчів Прем’єр-ліги. Нове керівництво «Вереса» розглядає два варіанти – Луцьк і Львів, саме ці стадіони заявивши на наступний сезон.
 
«Шахтар», «Зоря» та «Олімпік» заявили своїми основними стадіонами не рідні арени, і отримали на це дозвіл Виконкому ФФУ, враховуючи окупацію та проведення АТО на Сході України. Але що відбувається в Рівному, якщо їм дозволяють заявляти іншу арену? Федерація хоче, щоб в УПЛ був ще один клуб без місця прописки?
 
«Десна», яка за спортивним принципом заслужила право на підвищення в класі та приводить свою інфраструктуру до вимог елітного дивізіону знову залишиться в Першій лізі, а «Верес», який поступився сіверянам за всіма показниками та немає інфраструктури буде грати в УПЛ? Виникає логічне запитання – який сенс вкладати кошти в розвиток клубу, якщо спортивний принцип забутий зовсім і переможець визначається не на футбольних полях, а у кабінетах?
 
«Десна» не отримує допомогу з бюджету країни та на 100% фінансується за рахунок власників, тому якщо в чиновників Федерації футболу України не переможе «здоровий глузд» і Чернігівщину залишать без великого футболу, на який команда, клуб, місто і весь регіон дійсно заслужили, то ми не бачимо сенсу в подальшому фінансуванні клубу. Ми розуміємо, що це великий удар для наших вболівальників, вони точно заслуговують на професійний футбол в регіоні, та враховуючи обставини, ми впевненні, що наші фанати з розумінням поставляться до ситуації. Якщо планомірно розвивати клуб та вперше в історії Чернігівщини вивести його до вищого дивізіону і не зіграти там через «діяння чиновників», то нормальний подальший розвиток клубу просто неможливий.
 
З повагою до всіх вболівальників ФК «Десна» та просто небайдужих шанувальників спорту!
 
Віце-президент Десни Ігор Базалінський
 

Источник — ФК Десна

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Комментарии
    aka_MIK
      aka_MIK, 01.06.2017 17:38
    +4
    Черкасский Днепр тоже не пустили год назад со второго места. Уроды. И спонсоры тут же умножили финансирование на 0 (
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.06.2017 17:42
    +11
    Я повністю на стороні Десни, якщо дають гарантії, то ффу зобов'язані дати атестат
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    And_er_son
      And_er_son, 01.06.2017 17:57
    +1
    А вот это уже интересно: я могу поверить во все что угодно, но как ФФУ может исключить клуб не предоставив требований и аргументов (если они есть - то в клубе должны об это знать и что-то недоговаривают) - это к словам о "Ви запитаєте, на яких підставах, і це буде логічно, але відповідь, ви навряд чи отримаєте."
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 01.06.2017 17:58
    +2
    Команды в Украине вложившие свои средства в стадионы им не принадлежащие есть - Заря , например, и в поле с подогревом и освещение. Но...
    А в остальном да - кидалово полное, если это правда. Ждем подтверждения.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 01.06.2017 18:16
    0
    необхідна люстрація у ффу та упл - Верес. мацола бпп ось які гарантії рулять
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