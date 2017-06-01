Рейтинг ФИФА: Украина по-прежнему 37-я

В рейтинге национальных сборных команд, который опубликовала сегодня ФИФА, Украина осталась на 37-й строчке. Наш ближайший спарринг-партнер, сборная Мальты — 182-я. А вот Финляндия, с которой команде Андрея Шевченко предстоит отборочный матч ЧМ-2018 уже через 10 дней, опустилась сразу на 11 позиций и занимает 108-ю строчку. Финны показали едва ли не худший рересс за последний месяц. Максимальный рывок - на 17 позиций - совершила команда Новой Зеландии, которая готовится к Кубку Конфедераций.



А в верхней части рейтинга существенных изменений не произошло, разве что Польша догнала испанцев и делит с ними 10-11-е места.

Страна Очки 1 Бразилия 1715 2 Аргентина 1626 3 Германия 1511 4 Чили 1422 5 Колумбия 1366 6 Франция 1332 7 Бельгия 1292 8 Португалия 1267 9 Швейцария 1263 10 Испания 1198 11 Польша 1198 12 Италия 1193 13 Уэльс 1119 14 Англия 1119 15 Перу 1108 16 Уругвай 1099 17 Мексика 1050 18 Хорватия 1033 19 Коста-Рика 913 20 Египет 903 21 Словакия 883 22 Исландия 877 23 США 861 24 Эквадор 858 25 Турция 855 26 Ирландия 854 27 Сенегал 839 28 Северная Ирландия 837 29 Bosnia and Herzegovina 835 30 Иран 829 31 Голландия 820 32 Камерун 811 33 Венгрия 802 34 Швеция 793 35 Австрия 750 36 Парагвай 748 37 УКРАИНА 737 38 Нигерия 730 39 Конго 728 40 Греция 726 41 Тунис 705 42 Буркина Фасо 705 43 Южная Корея 703 44 Чехия 690 45 Япония 689 46 Румыния 686 47 CГґte d'Ivoire 685 48 Австралия 681 49 Гана 678 50 Сербия 666 51 Дания 660 52 Черногория 647 53 Алжир 636 54 Саудовская Аравия 636 55 Израиль 635 56 Марокко 631 57 Словения 631 58 Венесуэла 630 59 Панама 626 60 Болгария 615 61 Шотландия 603 62 Узбекистан 582 63 Россия 561 64 Гаити 554 65 ЮАР 547 66 Мали 544 67 Албания 544 68 Армения 527 69 Гондурас 517 70 КураГ§ao 492 71 Уганда 478 72 Гвинея 476 73 Боливия 473 74 Кения 463 75 ОАЭ 450 76 Азербайджан 439 77 Тринидад и Тобаго 436 78 Сирия 436 79 Ямайка 435 80 Фарерские острова 431 81 Бенин 427 82 Китай 425 83 Беларусь 419 84 Кабо-Верде 418 85 Конго 412 86 Габон 409 87 Норвегия 391 88 Катар 374 89 Сент-Китс и Невис 362 90 Свазиленд 361 91 Кипр 356 92 Ливия 351 93 Антигуа и Барбуда 349 94 Намибия 345 95 Гватемала 344 96 Новая Зеландия 344 97 Мадагаскар 341 98 Эстония 337 99 Замбия 335 100 Никарагуа 331 101 Индия 331 102 Казахстан 331 103 Гвинея-Бисау 330 104 Литва 327 105 Мавритания 327 106 Мозамбик 326 107 Сальвадор 326 108 Финляндия 323 109 Иордания 318 110 Канада 318 111 Экваториальная Гвинея 318 112 Того 317 113 Сьерра-Леоне 309 114 КНДР 307 115 Зимбабве 303 116 Палестина 294 117 Малави 287 118 Оман 285 119 Суринам 284 120 Ирак 280 121 Ботсвана 273 122 Латвия 271 123 Грузия 271 124 Йемен 268 125 Эфиопия 265 126 Филиппины 251 127 Таиланд 249 128 Руанда 246 129 ЦАР 237 130 Нигер 236 131 Вьетнам 235 132 Киргизия 233 133 Пуэрто-Рико 232 134 Бахрейн 232 135 Ливан 228 136 Македония 218 137 Таджикистан 205 138 Гайана 194 139 Танзания 193 140 Лесото 190 141 Ангола 188 142 Белиз 188 143 Туркменистан 187 144 Коморы 186 145 Доминиканская Республика 184 146 Люксембург 184 147 Южный Судан 183 148 Гонконг 179 149 Бурунди 179 150 Маврикий 175 151 Либерия 174 152 Таити 174 153 Папуа — Новая Гвинея 169 154 Чад 168 155 Малайзия 148 156 Мальдива 146 157 Сингапур 143 158 Судан 140 159 Афганистан 140 160 Китайский Тайбэй 136 161 Молдова 135 162 Новая Каледония 133 163 Мьянма 132 164 Гренада 131 165 Куба 124 166 Бутан 123 167 Гамбия 120 168 Кувейт 118 169 Непал 116 170 Барбадос 116 171 Аруба 114 172 Лаос 113 173 Косово 112 174 Камбоджа 107 175 Индонезия 105 176 Сент-Винсент и Гренадины 104 177 Сент-Люсия 102 178 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 98 179 Вануату 94 180 Соломоновы Острова 90 181 Фиджи 87 182 Мальта 84 183 Гуам 82 184 Макау 77 185 Бермудские острова 75 186 Лихтенштейн 69 187 Андорра 69 188 Бруней 65 189 Американское Самоа 64 190 Острова Кука 64 191 Самоа 64 192 Бангладеш 62 193 Доминиканская Республика 61 194 Сейшельские Острова 57 195 Джибути 53 196 Восточный Тимор 51 197 Монголия 34 198 Шри-Ланка 34 199 Американские Виргинские острова 26 200 Пакистан 24 201 Теркс и Кайкос 20 202 Монтсеррат 20 203 Каймановы острова 13 204 Сан-Марино 12 205 Британские Виргинские острова 6 206 Ангилья 0 207 Багамы 0 208 Эритрея 0 209 Гибралтар 0 210 Сомали 0 211 Тонга 0