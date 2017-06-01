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Рейтинг ФИФА: Украина по-прежнему 37-я

В обновленной таблице мы находимся между Парагваем и Нигерией

  • 01.06.2017 17:18
  • 314 просмотров
  • 4 комментария
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Рейтинг ФИФА: Украина по-прежнему 37-я

В рейтинге национальных сборных команд, который опубликовала сегодня ФИФА, Украина осталась на 37-й строчке. Наш ближайший спарринг-партнер, сборная Мальты — 182-я. А вот Финляндия, с которой команде Андрея Шевченко предстоит отборочный матч ЧМ-2018 уже через 10 дней, опустилась сразу на 11 позиций и занимает 108-ю строчку. Финны показали едва ли не худший рересс за последний месяц. Максимальный рывок - на 17 позиций - совершила команда Новой Зеландии, которая готовится к Кубку Конфедераций.

А в верхней части рейтинга существенных изменений не произошло, разве что Польша догнала испанцев и делит с ними 10-11-е места.



  Страна Очки
1 Бразилия 1715
2 Аргентина 1626
3 Германия 1511
4 Чили 1422
5 Колумбия 1366
6 Франция 1332
7 Бельгия 1292
8 Португалия 1267
9 Швейцария 1263
10 Испания 1198
11 Польша 1198
12 Италия 1193
13 Уэльс 1119
14 Англия 1119
15 Перу 1108
16 Уругвай 1099
17 Мексика 1050
18 Хорватия 1033
19 Коста-Рика 913
20 Египет 903
21 Словакия 883
22 Исландия 877
23 США 861
24 Эквадор 858
25 Турция 855
26 Ирландия 854
27 Сенегал 839
28 Северная Ирландия 837
29 Bosnia and Herzegovina 835
30 Иран 829
31 Голландия 820
32 Камерун 811
33 Венгрия 802
34 Швеция 793
35 Австрия 750
36 Парагвай 748
37 УКРАИНА 737
38 Нигерия 730
39 Конго 728
40 Греция 726
41 Тунис 705
42 Буркина Фасо 705
43 Южная Корея 703
44 Чехия 690
45 Япония 689
46 Румыния 686
47 CГґte d'Ivoire 685
48 Австралия 681
49 Гана 678
50 Сербия 666
51 Дания 660
52 Черногория 647
53 Алжир 636
54 Саудовская Аравия 636
55 Израиль 635
56 Марокко 631
57 Словения 631
58 Венесуэла 630
59 Панама 626
60 Болгария 615
61 Шотландия 603
62 Узбекистан 582
63 Россия 561
64 Гаити 554
65 ЮАР 547
66 Мали 544
67 Албания 544
68 Армения 527
69 Гондурас 517
70 КураГ§ao 492
71 Уганда 478
72 Гвинея 476
73 Боливия 473
74 Кения 463
75 ОАЭ 450
76 Азербайджан 439
77 Тринидад и Тобаго 436
78 Сирия 436
79 Ямайка 435
80 Фарерские острова 431
81 Бенин 427
82 Китай 425
83 Беларусь 419
84 Кабо-Верде 418
85 Конго 412
86 Габон 409
87 Норвегия 391
88 Катар 374
89 Сент-Китс и Невис 362
90 Свазиленд 361
91 Кипр 356
92 Ливия 351
93 Антигуа и Барбуда 349
94 Намибия 345
95 Гватемала 344
96 Новая Зеландия 344
97 Мадагаскар 341
98 Эстония 337
99 Замбия 335
100 Никарагуа 331
101 Индия 331
102 Казахстан 331
103 Гвинея-Бисау 330
104 Литва 327
105 Мавритания 327
106 Мозамбик 326
107 Сальвадор 326
108 Финляндия 323
109 Иордания 318
110 Канада 318
111 Экваториальная Гвинея 318
112 Того 317
113 Сьерра-Леоне 309
114 КНДР 307
115 Зимбабве 303
116 Палестина 294
117 Малави 287
118 Оман 285
119 Суринам 284
120 Ирак 280
121 Ботсвана 273
122 Латвия 271
123 Грузия 271
124 Йемен 268
125 Эфиопия 265
126 Филиппины 251
127 Таиланд 249
128 Руанда 246
129 ЦАР 237
130 Нигер 236
131 Вьетнам 235
132 Киргизия 233
133 Пуэрто-Рико 232
134 Бахрейн 232
135 Ливан 228
136 Македония 218
137 Таджикистан 205
138 Гайана 194
139 Танзания 193
140 Лесото 190
141 Ангола 188
142 Белиз 188
143 Туркменистан 187
144 Коморы 186
145 Доминиканская Республика 184
146 Люксембург 184
147 Южный Судан 183
148 Гонконг 179
149 Бурунди 179
150 Маврикий 175
151 Либерия 174
152 Таити 174
153 Папуа — Новая Гвинея 169
154 Чад 168
155 Малайзия 148
156 Мальдива 146
157 Сингапур 143
158 Судан 140
159 Афганистан 140
160 Китайский Тайбэй 136
161 Молдова 135
162 Новая Каледония 133
163 Мьянма 132
164 Гренада 131
165 Куба 124
166 Бутан 123
167 Гамбия 120
168 Кувейт 118
169 Непал 116
170 Барбадос 116
171 Аруба 114
172 Лаос 113
173 Косово 112
174 Камбоджа 107
175 Индонезия 105
176 Сент-Винсент и Гренадины 104
177 Сент-Люсия 102
178 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 98
179 Вануату 94
180 Соломоновы Острова 90
181 Фиджи 87
182 Мальта 84
183 Гуам 82
184 Макау 77
185 Бермудские острова 75
186 Лихтенштейн 69
187 Андорра 69
188 Бруней 65
189 Американское Самоа 64
190 Острова Кука 64
191 Самоа 64
192 Бангладеш 62
193 Доминиканская Республика 61
194 Сейшельские Острова 57
195 Джибути 53
196 Восточный Тимор 51
197 Монголия 34
198 Шри-Ланка 34
199 Американские Виргинские острова 26
200 Пакистан 24
201 Теркс и Кайкос 20
202 Монтсеррат 20
203 Каймановы острова 13
204 Сан-Марино 12
205 Британские Виргинские острова 6
206 Ангилья 0
207 Багамы 0
208 Эритрея 0
209 Гибралтар 0
210 Сомали 0
211 Тонга 0

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 01.06.2017 17:29
    +2
    Дивно якось виглядає рейтинг - особливо Польща.
    Ссылка
    Tyigena
      Tyigena, 01.06.2017 17:33
    +1
    а,кто же там на 63 месте?супервстающаясколенфутбольнаядержава!
    не порядок!
    Ссылка
    Ruslan0927
      Ruslan0927, 01.06.2017 17:39
    +1
    Tyigena, 01.06.2017 17:33
    а,кто же там на 63 месте?супервстающаясколенфутбольнаядержава!
    не порядок!
    Навіть узбеки вище
    Ссылка
    Tyigena
      Tyigena, 01.06.2017 17:42
    0
    Ruslan0927, 01.06.2017 17:39
    Tyigena, 01.06.2017 17:33
    а,кто же там на 63 месте?супервстающаясколенфутбольнаядержава! не порядок!

    Навіть узбеки вище
    после Кубка Конфедераций-это недоразумение ,будет в районе Самоа
    Ссылка
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