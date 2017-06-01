Рейтинг ФИФА: Украина по-прежнему 37-я

В рейтинге национальных сборных команд, который опубликовала сегодня ФИФА, Украина осталась на 37-й строчке. Наш ближайший спарринг-партнер, сборная Мальты — 182-я. А вот Финляндия, с которой команде Андрея Шевченко предстоит отборочный матч ЧМ-2018 уже через 10 дней, опустилась сразу на 11 позиций и занимает 108-ю строчку. Финны показали едва ли не худший рересс за последний месяц. Максимальный рывок - на 17 позиций - совершила команда Новой Зеландии, которая готовится к Кубку Конфедераций.
А в верхней части рейтинга существенных изменений не произошло, разве что Польша догнала испанцев и делит с ними 10-11-е места.
|Страна
|Очки
|1
|Бразилия
|1715
|2
|Аргентина
|1626
|3
|Германия
|1511
|4
|Чили
|1422
|5
|Колумбия
|1366
|6
|Франция
|1332
|7
|Бельгия
|1292
|8
|Португалия
|1267
|9
|Швейцария
|1263
|10
|Испания
|1198
|11
|Польша
|1198
|12
|Италия
|1193
|13
|Уэльс
|1119
|14
|Англия
|1119
|15
|Перу
|1108
|16
|Уругвай
|1099
|17
|Мексика
|1050
|18
|Хорватия
|1033
|19
|Коста-Рика
|913
|20
|Египет
|903
|21
|Словакия
|883
|22
|Исландия
|877
|23
|США
|861
|24
|Эквадор
|858
|25
|Турция
|855
|26
|Ирландия
|854
|27
|Сенегал
|839
|28
|Северная Ирландия
|837
|29
|Bosnia and Herzegovina
|835
|30
|Иран
|829
|31
|Голландия
|820
|32
|Камерун
|811
|33
|Венгрия
|802
|34
|Швеция
|793
|35
|Австрия
|750
|36
|Парагвай
|748
|37
|УКРАИНА
|737
|38
|Нигерия
|730
|39
|Конго
|728
|40
|Греция
|726
|41
|Тунис
|705
|42
|Буркина Фасо
|705
|43
|Южная Корея
|703
|44
|Чехия
|690
|45
|Япония
|689
|46
|Румыния
|686
|47
|CГґte d'Ivoire
|685
|48
|Австралия
|681
|49
|Гана
|678
|50
|Сербия
|666
|51
|Дания
|660
|52
|Черногория
|647
|53
|Алжир
|636
|54
|Саудовская Аравия
|636
|55
|Израиль
|635
|56
|Марокко
|631
|57
|Словения
|631
|58
|Венесуэла
|630
|59
|Панама
|626
|60
|Болгария
|615
|61
|Шотландия
|603
|62
|Узбекистан
|582
|63
|Россия
|561
|64
|Гаити
|554
|65
|ЮАР
|547
|66
|Мали
|544
|67
|Албания
|544
|68
|Армения
|527
|69
|Гондурас
|517
|70
|КураГ§ao
|492
|71
|Уганда
|478
|72
|Гвинея
|476
|73
|Боливия
|473
|74
|Кения
|463
|75
|ОАЭ
|450
|76
|Азербайджан
|439
|77
|Тринидад и Тобаго
|436
|78
|Сирия
|436
|79
|Ямайка
|435
|80
|Фарерские острова
|431
|81
|Бенин
|427
|82
|Китай
|425
|83
|Беларусь
|419
|84
|Кабо-Верде
|418
|85
|Конго
|412
|86
|Габон
|409
|87
|Норвегия
|391
|88
|Катар
|374
|89
|Сент-Китс и Невис
|362
|90
|Свазиленд
|361
|91
|Кипр
|356
|92
|Ливия
|351
|93
|Антигуа и Барбуда
|349
|94
|Намибия
|345
|95
|Гватемала
|344
|96
|Новая Зеландия
|344
|97
|Мадагаскар
|341
|98
|Эстония
|337
|99
|Замбия
|335
|100
|Никарагуа
|331
|101
|Индия
|331
|102
|Казахстан
|331
|103
|Гвинея-Бисау
|330
|104
|Литва
|327
|105
|Мавритания
|327
|106
|Мозамбик
|326
|107
|Сальвадор
|326
|108
|Финляндия
|323
|109
|Иордания
|318
|110
|Канада
|318
|111
|Экваториальная Гвинея
|318
|112
|Того
|317
|113
|Сьерра-Леоне
|309
|114
|КНДР
|307
|115
|Зимбабве
|303
|116
|Палестина
|294
|117
|Малави
|287
|118
|Оман
|285
|119
|Суринам
|284
|120
|Ирак
|280
|121
|Ботсвана
|273
|122
|Латвия
|271
|123
|Грузия
|271
|124
|Йемен
|268
|125
|Эфиопия
|265
|126
|Филиппины
|251
|127
|Таиланд
|249
|128
|Руанда
|246
|129
|ЦАР
|237
|130
|Нигер
|236
|131
|Вьетнам
|235
|132
|Киргизия
|233
|133
|Пуэрто-Рико
|232
|134
|Бахрейн
|232
|135
|Ливан
|228
|136
|Македония
|218
|137
|Таджикистан
|205
|138
|Гайана
|194
|139
|Танзания
|193
|140
|Лесото
|190
|141
|Ангола
|188
|142
|Белиз
|188
|143
|Туркменистан
|187
|144
|Коморы
|186
|145
|Доминиканская Республика
|184
|146
|Люксембург
|184
|147
|Южный Судан
|183
|148
|Гонконг
|179
|149
|Бурунди
|179
|150
|Маврикий
|175
|151
|Либерия
|174
|152
|Таити
|174
|153
|Папуа — Новая Гвинея
|169
|154
|Чад
|168
|155
|Малайзия
|148
|156
|Мальдива
|146
|157
|Сингапур
|143
|158
|Судан
|140
|159
|Афганистан
|140
|160
|Китайский Тайбэй
|136
|161
|Молдова
|135
|162
|Новая Каледония
|133
|163
|Мьянма
|132
|164
|Гренада
|131
|165
|Куба
|124
|166
|Бутан
|123
|167
|Гамбия
|120
|168
|Кувейт
|118
|169
|Непал
|116
|170
|Барбадос
|116
|171
|Аруба
|114
|172
|Лаос
|113
|173
|Косово
|112
|174
|Камбоджа
|107
|175
|Индонезия
|105
|176
|Сент-Винсент и Гренадины
|104
|177
|Сент-Люсия
|102
|178
|SГЈo TomГ© e PrГncipe
|98
|179
|Вануату
|94
|180
|Соломоновы Острова
|90
|181
|Фиджи
|87
|182
|Мальта
|84
|183
|Гуам
|82
|184
|Макау
|77
|185
|Бермудские острова
|75
|186
|Лихтенштейн
|69
|187
|Андорра
|69
|188
|Бруней
|65
|189
|Американское Самоа
|64
|190
|Острова Кука
|64
|191
|Самоа
|64
|192
|Бангладеш
|62
|193
|Доминиканская Республика
|61
|194
|Сейшельские Острова
|57
|195
|Джибути
|53
|196
|Восточный Тимор
|51
|197
|Монголия
|34
|198
|Шри-Ланка
|34
|199
|Американские Виргинские острова
|26
|200
|Пакистан
|24
|201
|Теркс и Кайкос
|20
|202
|Монтсеррат
|20
|203
|Каймановы острова
|13
|204
|Сан-Марино
|12
|205
|Британские Виргинские острова
|6
|206
|Ангилья
|0
|207
|Багамы
|0
|208
|Эритрея
|0
|209
|Гибралтар
|0
|210
|Сомали
|0
|211
|Тонга
|0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
не порядок!
не порядок!
а,кто же там на 63 месте?супервстающаясколенфутбольнаядержава! не порядок!
Навіть узбеки вище
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.