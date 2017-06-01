Клас-Ян Хюнтелар сменил Шальке на Аякс

Форвард гельзенкирхенского «Шальке» Клас-Ян Хюнтелар вернулся в амстердамский «Аякс». Голландский футболист выступал за мадридский «Реал» и «Милан», однако с этими клубами ему не удалось завоевать ни одного трофея.

А вот с «Аяксом», за который выступал в 2006-08, он дважды выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок. После неудачных проб в Испании и Италии Клас-Ян перебрался в Германию в августе 2010-го, и там с «Шальке» в первый же свой сезон выиграл Кубок и Суперкубок. Однако минувший сезон Хюнтелар никак не может занести себе в актив: в первой половине он забил только 1 мяч в Бундеслиге.

Сегодня 33-летний форвард объявил, что не может дождаться старта нового сезона — уже в футболке амстердамской команды: