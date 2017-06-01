ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Манчини назначен главным тренером Зенита

Итальянский специалист Роберто Манчини назначен главный тренером питерского «Зенита». Контракт подписан сроком на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», - говорится в официальном сообщении клубного сайта.