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ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Манчини назначен главным тренером Зенита

Соглашение итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года

  • 01.06.2017 16:15
  • 657 просмотров
  • 5 комментария
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ТАСС. Роберто Манчини
© ТАСС. Роберто Манчини

Итальянский специалист Роберто Манчини назначен главный тренером питерского «Зенита». Контракт подписан сроком на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», - говорится в официальном сообщении клубного сайта.

Источник — ФК Зенит

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Комментарии
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 01.06.2017 16:33
    +2
    Вот что бабло животворящее делает...
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.06.2017 16:38
    +3
    С таким количеством выкинутого бабла на ветер, можно уже было второй ПСЖ или Ман Сити создать.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 01.06.2017 16:40
    0
    Ну, как бы, НЕудачненького сезона!! Особенно евросезона (лично против Манчини неимею ничего).
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    peter-sh
    online
      peter-sh, 01.06.2017 16:45
    0
    Красава! Черговий іноземець прийшов і собі шмат у кілька млн $ у росіян відкрамсати за дострокове розірвання контракту. Адвокат, Капелло, Луческу... нічого тих тупіків росіян не вчить... А х-лі - бабло ж і так переважно народне. Заморозять крім пенсій ще й зарплати... головне щоб бухло було дешеве, а дремучий російський народ усе стерпить...
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    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 01.06.2017 16:47
    0
    Vladislav Pohily, 01.06.2017 16:38
    С таким количеством выкинутого бабла на ветер, можно уже было второй ПСЖ или Ман Сити создать.
    На какой ветер? Там все отмылось.
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