ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Манчини назначен главным тренером Зенита

Итальянский специалист Роберто Манчини назначен главный тренером питерского «Зенита». Контракт подписан сроком на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», - говорится в официальном сообщении клубного сайта.
Источник — ФК Зенит
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