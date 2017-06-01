Десна не получила аттестат, в УПЛ сыграет Верес

По информации источника, черниговская «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ и проиграла апелляцию по этому вопросу.

Место «Десны» займет «Верес», который возглавит Виталий Кварцяный.

«Верес» получил аттестат благодаря тому, что предоставил гарантии исправления недостатков по реконструкции стадиона, тогда как у «Десны» возникли проблемы с выполнением обязательств и формулировкой того, как и когда проблемы будут решены. Также «Верес» предоставил гарантийные письма от мэра и местных властей.

Сообщается, что вместе с тренером Кварцяным в Ровно переедет и ряд игроков «Волыни».

«Верес» рассматривает вариант проведения матчей на луцком стадионе «Авангард», пока в Ровно будет идти реконструкция местной арены.

Напомним, что «Десна», проводившая домашние матчи в Киеве на «Оболонь-Арене», заняла второе место в Первой лиге, опередив «Верес» на шесть очков.