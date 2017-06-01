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Десна не получила аттестат, в УПЛ сыграет Верес

В наставники клуба из Ровно прочат Виталия Кварцяного

  • 01.06.2017 16:08
  • 2153 просмотров
  • 10 комментария
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desna.football. Футболисты «Десны» празднуют выход в УПЛ
© desna.football. Футболисты «Десны» празднуют выход в УПЛ

По информации источника, черниговская «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ и проиграла апелляцию по этому вопросу.

Место «Десны» займет «Верес», который возглавит Виталий Кварцяный.

«Верес» получил аттестат благодаря тому, что предоставил гарантии исправления недостатков по реконструкции стадиона, тогда как у «Десны» возникли проблемы с выполнением обязательств и формулировкой того, как и когда проблемы будут решены. Также «Верес» предоставил гарантийные письма от мэра и местных властей.

Сообщается, что вместе с тренером Кварцяным в Ровно переедет и ряд игроков «Волыни».

«Верес» рассматривает вариант проведения матчей на луцком стадионе «Авангард», пока в Ровно будет идти реконструкция местной арены.

Напомним, что «Десна», проводившая домашние матчи в Киеве на «Оболонь-Арене», заняла второе место в Первой лиге, опередив «Верес» на шесть очков.

 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    sunsay88
    sunsay88, 01.06.2017 16:17
    +6
    Если правда, то:
    1. Зачем проводить чемпионат, если все решается в кабинетах?
    2. На спортивный принцип все уже положили йух, где главное бабки
    3. Десна проводит реконструкцию стадиона, созданы условия для полноценных тренировок, завершаются работы по сдаче современного гостиничного комплекса со всеми удобствами, на основном поле завершения укладку современного газона с электроподогревом и поливом, как того и требует аттестационный комитет ФФУ, а в упл заходит Верес без своего стадиона,без инфраструктуры, который будет играть в Луцке?? Если это так, то очень все печально...

    Віталій Кварцяний: “Рівне — для мене це пустеля Гобі. Там ніби все яскраво, магазини блимкають, а життя там немає“.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 01.06.2017 16:21
    +1
    жесть Верес, Мацола.... бпп.... ось такий у нас футбол. а хлопці з Десни, які по чесному зайняли друге місце курять бамбук... якщо реально. то не готові ні одні ні інші, тоді ідіть нище шукайте клуб із інфракструктурою...
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    Hackerpro
    Hackerpro, 01.06.2017 16:29
    +3
    Что тут сказать, такой УПЛ я е...л смотреть, незря многие болелы перестали ходить на матчи, кому нужен футбол, итоги которого решаются в кабинете! Всем деятелям такого действия, если всетаки завтра допустят такой беспредел гореть в АДУ!!!!!
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    BekXan
      BekXan, 01.06.2017 16:31
    +1
    У меня такое ощущения работы федерации как будто херонули ракету в космос ,а там пьяный вася в ней,и когда он уже на орбите он проснулся он говорит кто здесь?И какго я тут делаю.Ребята ну это реально трешь !!!Снова команды без стадионов.Снова какие то гарантии.Снова кручу верчу вас нае... хочу.

    Должгно быть точный прописаный регламент.Команды первой лиги стадионы ВСЁ готовы быть к высшей лиги.Федерация должна работать над этим каждый год а не тогда когда команды идут в вышку.За исключением Зари Шахтёра и Олимпика в силу обстоятельств,то для других команд нет стадиона?нафиг вы играет для кого?Кварц опять клоунаду устраивает.

    Не чемпионат,а реально дурдом.
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    Crusaider
      Crusaider, 01.06.2017 16:32
    -1
    Можу повірити, що Верес замінить Десну,
    але те що в Рівне візьмуть Кварца важко повірити.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 01.06.2017 16:34
    0
    Crusaider, 01.06.2017 16:32
    Можу повірити, що Верес замінить Десну,
    але те що в Рівне візьмуть Кварца важко повірити.
    більше того, Верес гратиме у Луцьку на Авангарді.....
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    aoi22
      aoi22, 01.06.2017 16:37
    0
    Руководство УПЛ -губит украинский футбол .Они даже не представляют какие деньги готова была вкладывать и уже вложила ДЕСНА.!!!! Нахрена премьер лиге команды-как Верес без стадиона?
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    Romin20
    online
      Romin20, 01.06.2017 16:41
    -1
    а где же крики про 16 команд в вышке?
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 01.06.2017 16:44
    0
    ИДИОТЫ!!! Пусть тогда Десна в Киеве играет какие вопросы?????? вон даже в сумах есть стадион!!
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    Jeck
    online
      Jeck, 01.06.2017 16:48
    0
    Що це за херня така ?
    Чому Олімпік, Зоря, Шахтар можуть грати на інших стадіонах, а Десна не може ?
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