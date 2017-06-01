Десна не получила аттестат, в УПЛ сыграет Верес

По информации источника, черниговская «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ и проиграла апелляцию по этому вопросу.
Место «Десны» займет «Верес», который возглавит Виталий Кварцяный.
«Верес» получил аттестат благодаря тому, что предоставил гарантии исправления недостатков по реконструкции стадиона, тогда как у «Десны» возникли проблемы с выполнением обязательств и формулировкой того, как и когда проблемы будут решены. Также «Верес» предоставил гарантийные письма от мэра и местных властей.
Сообщается, что вместе с тренером Кварцяным в Ровно переедет и ряд игроков «Волыни».
«Верес» рассматривает вариант проведения матчей на луцком стадионе «Авангард», пока в Ровно будет идти реконструкция местной арены.
Напомним, что «Десна», проводившая домашние матчи в Киеве на «Оболонь-Арене», заняла второе место в Первой лиге, опередив «Верес» на шесть очков.
Источник — Sportarena
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1. Зачем проводить чемпионат, если все решается в кабинетах?
2. На спортивный принцип все уже положили йух, где главное бабки
3. Десна проводит реконструкцию стадиона, созданы условия для полноценных тренировок, завершаются работы по сдаче современного гостиничного комплекса со всеми удобствами, на основном поле завершения укладку современного газона с электроподогревом и поливом, как того и требует аттестационный комитет ФФУ, а в упл заходит Верес без своего стадиона,без инфраструктуры, который будет играть в Луцке?? Если это так, то очень все печально...
Віталій Кварцяний: “Рівне — для мене це пустеля Гобі. Там ніби все яскраво, магазини блимкають, а життя там немає“.
Должгно быть точный прописаный регламент.Команды первой лиги стадионы ВСЁ готовы быть к высшей лиги.Федерация должна работать над этим каждый год а не тогда когда команды идут в вышку.За исключением Зари Шахтёра и Олимпика в силу обстоятельств,то для других команд нет стадиона?нафиг вы играет для кого?Кварц опять клоунаду устраивает.
Не чемпионат,а реально дурдом.
але те що в Рівне візьмуть Кварца важко повірити.
але те що в Рівне візьмуть Кварца важко повірити.
Чому Олімпік, Зоря, Шахтар можуть грати на інших стадіонах, а Десна не може ?
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