ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход Кучера

Що це за херня така ?Чому Олімпік, Зоря, Шахтар можуть грати на інших стадіонах, а Десна не може ...

ИДИОТЫ!!! Пусть тогда Десна в Киеве играет какие вопросы?????? вон даже в сумах есть стадион!!

а где же крики про 16 команд в вышке?