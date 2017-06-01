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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход Кучера

34-летний защитник завершил карьеру в донецком клубе

  • 01.06.2017 15:56
  • 1097 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Shakhtar.com
© Shakhtar.com

«Александр Кучер присоединился к донецкому клубу летом 2006 года, а его дебют пришелся на матч чемпионата Украины против «Металлиста» (5:0). Футболист сразу выбрал 5-й номер и не расставался с ним все 11 лет. 

Своей надежной и уверенной игрой в обороне Кучер помог «горнякам» завоевать 20 трофеев: Кубок УЕФА, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Не раз он забивал важные мячи: особенно памятны болельщикам победный гол в финале Кубка страны 2012 года и дубль в ворота «Динамо» на «Донбасс Арене». Всего вице-капитан провел за «оранжево-черных» 295 поединков и записал на свой счет 12 мячей.

ФК «Шахтер» благодарит Александра Кучера за годы, отданные донецкой команде, за честную и профессиональную работу, самоотверженную игру, характер, красивые победы и каждый добытый трофей. Желаем Александру новых вызовов и успехов в продолжении футбольной карьеры», - поблагодарил «Шахтер» Кучера посредством официального сайта. 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    rokkino
    rokkino, 01.06.2017 16:05
    +8
    Спасибо Саня!!!Великолепная карьера!!Можно гордиться
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    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 01.06.2017 16:13
    -2
    У куда теперь это дерево?
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    Alexcardo
    Alexcardo, 01.06.2017 16:29
    -2
    Алексей Аксютенко, 01.06.2017 16:13
    У куда теперь это дерево?
    Это как ты выразился "дерево" даже сейчас запросто вытеснило бы из состава ДК любого из связки Кадар-Пантич. Саша порой ошибался, но в большинстве матчей был очень надежен, это касается и сборной Украины
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    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 01.06.2017 16:30
    -1
    Алексей Аксютенко, 01.06.2017 16:13
    У куда теперь это дерево?
    На пальму к Бернарду, будут оттуда вместе факи показывать....
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