Каниболоцкий покинет Шахтер

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» в летнее межсезонье покинет голкипер Антон Каниболоцкий. В «Шахтер» Каниболоцкий перешел в январе 2013-го года, но выиграть конкуренцию у Андрея Пятова не сумел. После прихода в команду Никиты Шевченко 29-летний Каниболоцкий стал номинально третьим вратарем «горняков».

В минувшем сезоне Каниболоцкий провел за «Шахтер» всего один матч.

Ранее стало известно, что «Шахтер» покинут Василий Кобин и Александр Кучер.