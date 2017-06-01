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Каниболоцкий покинет Шахтер

«Горняки» избавляются от балласта

  • 01.06.2017 15:36
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shakhtar.com. Антон Каниболоцкий
© shakhtar.com. Антон Каниболоцкий

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» в летнее межсезонье покинет голкипер Антон Каниболоцкий. В «Шахтер» Каниболоцкий перешел в январе 2013-го года, но выиграть конкуренцию у Андрея Пятова не сумел. После прихода в команду Никиты Шевченко 29-летний Каниболоцкий стал номинально третьим вратарем «горняков».

В минувшем сезоне Каниболоцкий провел за «Шахтер» всего один матч.

Ранее стало известно, что «Шахтер» покинут Василий Кобин и Александр Кучер. 

Источник — Sport.ua

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