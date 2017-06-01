Каниболоцкий покинет Шахтер

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» в летнее межсезонье покинет голкипер Антон Каниболоцкий. В «Шахтер» Каниболоцкий перешел в январе 2013-го года, но выиграть конкуренцию у Андрея Пятова не сумел. После прихода в команду Никиты Шевченко 29-летний Каниболоцкий стал номинально третьим вратарем «горняков».
В минувшем сезоне Каниболоцкий провел за «Шахтер» всего один матч.
Ранее стало известно, что «Шахтер» покинут Василий Кобин и Александр Кучер.
Источник — Sport.ua
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