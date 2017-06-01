Артем ФРАНКОВ: «Динамо пришлось нелегко по подлым причинам»

«Что касается кадровых подвижек в «Динамо», о которых сейчас разве что слепоглухонемые судачат не слишком активно. Подождем официального объявления — пока известно только об уходе Сергея Реброва, о котором заявил сам тренер. Как бы то ни было, полагаю, что уже можно анонсировать действительно серьезные перемены в клубе, которые станут поводом для долгого и бурного... того, что в интернете зачастую принято именовать «едой» — обсуждения, которое только приправится стартующим сезоном в качестве пикантного соуса.

Впрочем, как минимум одну вещь я могу поприветствовать уже сейчас — приход на пост селекционера легенды киевского клуба, любимца болельщиков, хорватского полузащитника Огнена Вукоевича. Конечно, никто не гарантирует немедленные результаты его работы, но черт возьми — вот рад его видеть, и всё тут! Что же касается неизбежных приходов-уходов непосредственно в тренерском штабе и даже штабах, то я предлагаю не сводить всё к персоне главного тренера, а оценить всю программу перемен в целом — например, предсказуемое исчезновение испанского влияния, к которому «Динамо» так привыкло в последние три года.

Оценивать надо непредвзято и крайне внимательно — в качестве сурового урока на будущее. Например, того наставника-легионера, который, пользуясь служебным положением, ухитрился сообщить 19-летним динамовцам в перерыве приснопамятного матча с «Аяксом» — мол, неважно, каков будет результат, важно, чтобы вы придерживались схемы команды 21-летних, «старшей по званию»! «Края, края — всё это устарело, важен контроль мяча». Ага... Главное — вовремя подоспел. И сразу всё расставил по местам», — написал Франков в редакционке свежего номера журнала «Футбол».

«Явственно провальный, несмотря на успехи молодых, сезон — который, впрочем, никак нельзя сводить к одним лишь тренерским просчетам, потому что всему клубу «Динамо» пришлось очень нелегко по известным и достаточно подлым причинам — обязывает к серьезному анализу, а не к привычным и ни к чему не обязывающим скачкам по верхам. Серьезность подразумевает точность фактажа. В частности, воспоминание о том, сколь многого динамовцы при Реброве добились — возможно, это моралитэ вам уже надоело до чертиков, тем более его несколько двусмысленно повторили на трибуне в Одессе, но оно ни грамма не утратило актуальности.

Провалы — селекционные, игровые, тактические, результатные — отдельная статья; с другой стороны, они и без того на виду, и «Футбол» неоднократно о них писал. Другой вопрос — не всегда очевидные причины того или иного события, то, что называется «кухней», и то, не устаю повторять, что практически нам не известно.

Аналогично я бы взял паузу по другому, но тесно связанному с предыдущим, а также сборной Украины поводу — соседи вроде как обещают объявить о возвращении Курбана Бердыева в «Рубин» в субботу. Так уж сложилось, что у нас в этом плане не столько академический, сколько недоумевающий и даже гневный интерес — если, конечно, новость подтвердится. Возможно, это многих заставит взглянуть на происходившее у нас несколько иначе — в частности, на то, что было год назад. Есть там другие крайне любопытные подробности — хотя бы по пресловутому «ультиматуму Рауля». Захотят — расскажут», — резюмировал Франков.