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Тайсон вызван в сборную Бразилии

Полузащитник «Шахтера» отправился в расположение «селесао»

  • 01.06.2017 15:02
  • 186 просмотров
  • 1 комментария
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Shakhtar.com
© Shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Тайсон получил вызов в национальную сборную Бразилии. Наставник сборной Тите вызвал Тайсона на товарищеские матчи с Аргентиной и Австралией, которые состоятся в Мельбурне 9-го и 13-го июня.

Тайсон дебютировал в сборной Бразилии 7 сентября 2016-го года в матче со сборной Колумбии. Всего пока сыграл два матча за национальную команду.    

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 01.06.2017 15:13
    0
    Тайсон Тайсоном!! Но!! А как же Марлос?? Чем он хуже??
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