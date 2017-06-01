Тайсон вызван в сборную Бразилии

Хавбек «Шахтера» Тайсон получил вызов в национальную сборную Бразилии. Наставник сборной Тите вызвал Тайсона на товарищеские матчи с Аргентиной и Австралией, которые состоятся в Мельбурне 9-го и 13-го июня.

Тайсон дебютировал в сборной Бразилии 7 сентября 2016-го года в матче со сборной Колумбии. Всего пока сыграл два матча за национальную команду.